مورينيو يحدد قائمة الراحلين عن مانشستر يونايتد بميركاتو الشتاء

قرر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الاستغناء عن خدمات أربعة لاعبين وتسريحهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما تأكد من عدم دخولهم ضمن مخططاته التكتيكية في الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة “أنديبيندنت” البريطانية عن قائمة اللاعبين الذين خرجوا نهائياً من حسابات مدرب فريق مانشستر يونايتد.

ويأتي على رأس القائمة الجناح الهولندي ممفيس ديباي الذي لم يقنع مورينيو على غرار سابقه المدرب المخضرم لويس فان غال الذي جلبه، في صيف 2015، من نادي أيندهوفين الهولندي وأبقاه على مقاعد البدلاء في معظم اطوار الموسم الماضي.

ووفقاً لما اوردت صحيفة إيلاف ، تضم قائمة المسرحين أيضاً، كل من لاعب وسط الميدان الفرنسي مورغان شنايدرلين والمدافع الإيطالي ماتيو دارميان ولاعب الوسط الألماني باستيان شفاينشتيغر.

وبحسب ذات الصحيفة البريطانية فإن إدارة مانشستر يونايتد سوف تباشر قريباً التفاوض مع الأندية المهتمة بلاعبيها “المُسرحين” حيث يسعى نادي روما الإيطالي لضم ممفيس ديباي، كما يوجد شفاينشتيغر محل مطاردة من طرف بعض أندية الدوري الأمريكي للمحترفين، أما دارميان فقد يعود للنشاط في بلده إيطاليا، من بوابة نادي انتر ميلان.

شام تايمز

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