السعودية تؤكد استعدادها المشاركة في عملية تحرير الرقة

أكد مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري، ان بلاده مستعدة لمشاركة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، في المعركة ‏العسكرية المتوقع انطلاقها قريبا في مدينة الرقة السورية إذا ما طُلب منها ذلك.

وأضاف العسيري في مقابلة مع قناة “العربية” يوم الخميس، ان هذه العمليات قد تأتي تزامنا مع عمليات تحرير الموصل من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وذلك بهدف قطع الطريق أمام ‏مقاتلي التنظيم من إعادة تشكيل تنظيم في معقله في الرقة.

وكانت وزارتا الدفاع الأمريكية والبريطانية, اعلنتا يوم الأربعاء, إن الهجوم لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم “داعش” سيبدأ خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح العسيري ان “المملكة ملتزمة بالمشاركة في محاربة (داعش) في سوريا ضمن التحالف الدولي بما يوكل إليها من مهام جوية سواء من داخل المملكة أو من خلال طائراتها المنتشرة في قاعدة انجرليك التركية”.

وعن المعركة البرية، أفاد عسيري أنه في الاجتماع الأخير للتحالف الدولي في واشنطن اتفقت الدول الأعضاء فيه على استخدام قوات سورية محلية يتم مساعدتها من قبل قوات التحالف وتوفير غطاء جوي لها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر، كشف لأول مرة يوم الثلاثاء أنه “بشأن مسألة القوة التي سنستخدمها لتحرير الرقة يجب أن أقول بأن استراتيجيتنا ستعتمد على قوات محلية من السوريين تعرف الأرض جيداً ويمكننا دعمها”.

ولفت العسيري إلى أن السعودية تشارك في الجهد الجوي وأن القوات الجوية السعودية منذ أيلول 2014 ‏وحتى اليوم نفذت ما مجموعه 201 طلعة جوية ضمن التحالف الدولي.

يشار الى ان التنظيم المتشدد يسيطر على كامل محافظة الرقة منذ العام 2014 باستثناء مدينتي تل أبيض وعين عيسى، اللتين تسيطر عليهما قوات “سوريا الديموقراطية” التي تشكل وحدات “حماية الشعب الكردية” أبرز مكوناتها.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق, حيث اعلن التحالف الدولي مطلع العام الحالي أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 201

شام تايمز

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