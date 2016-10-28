المعارضة السورية تشن هجوما مضادا لكسر حصار شرق حلب .. قصف قاعدة جوية بحلب .. سانا : احباط هجومين متزامنين لإرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” بريف حلب

قال معارضون إن مقاتلي المعارضة السورية شنوا هجوما مضادا بمشاركة مقاتلين من جبهة النصرة على الجيش وحلفائه الجمعة بهدف كسر حصار مستمر منذ أسابيع لشرق حلب

.ويشمل الهجوم قصفا مكثفا وتفجيرات بسيارات ملغومة يقودها انتحاريون ويركز على المشارف الغربية لحلب وينفذه مقاتلون من خارج المدينة.

وتشارك في الهجوم جبهة فتح الشام التي كانت تسمى في السابق جبهة النصرة قبل إعلان انفصالها عن تنظيم القاعدة وتغيير اسمها وتشارك أيضا جماعات منضوية تحت لواء الجيش السوري الحر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع الحرب ومقره بريطانيا إن أكثر من 15 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 100 في قصف المعارضة لغرب حلب الخاضع لسيطرة الحكومة. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن خمسة مدنيين قتلوا.

وتضاربت الروايات عن التقدم في مناطق على مشارف المدينة

وأظهرت صور مقاتلي المعارضة يقتربون من حلب في دبابات وعربات مدرعة وجرافات وكاسحات ألغام وشاحنات صغيرة ودراجات نارية وأظهرت أيضا عمودا من الدخان يتصاعد من بعيد بعد انفجار.

وقال مقاتلون من المعارضة إنهم انتزعوا السيطرة على عدة مواقع من قوات الحكومة وقال المرصد إنهم سيطروا على نقطة تفتيش ومصنع في جنوب غرب حلب وبعض النقاط الأخرى القريبة.

وقال أبو أنس الشامي عضو المكتب الإعلامي بفتح الشام لرويترز من سوريا إن الجماعة نفذت “عمليتين انتحاريتين” وبعدهما تقدم مقاتلوها وتمكنوا من “تحرير عدد من المناطق الهامة”. ونفذت جماعة إسلامية أخرى هجوما ثالثا مماثلا.

وقال مسؤول كبير في الجبهة الشامية المنضوية تحت لواء الجيش السوري الحر لرويترز “هناك دعوة عامة لأي شخص يستطيع حمل السلاح… بدأ القصف التحضيري هذا الصباح.”

وأفاد المرصد بوقوع قصف عنيف من المعارضة مع سقوط ما يربو على 150 صاروخا وقذيفة أصابت أحياء في جنوب غربي المدينة.

وأوضحت المصادر ان “جيش الفتح” و”فتح الشام” استهدفا مواقع النظامي في ضاحية الأسد، إضافة لاستهداف معمل الكرتون القريب بسيارة مفخخة.

وبحسب المصادر، فقد سيطرت فصائل معارضة على معمل الكرتون، ومناشر منيان وحاجز الصورة وساتر المستودع، اضافة لاستهداف مطار النيرب العسكري بالصواريخ، والتي توجهت ايضا نحو لأكاديمية العسكرية ومدرسة المدفعية والمواقع المحيطة بها غربي المدينة.

بالمقابل، نقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر عسكري لم تسمه قوله ان وحدات من الجيش النظامي صدت هجوما كبيرا لإرهابيي “داعش” على الكلية الجوية بريف حلب الشرقي، بالتزامن مع إحباط هجوم واسع شنه إرهابيو “جبهة النصرة” باتجاه جنوب وغرب حلب.

وكان الجيش النظامي اطبق الحصار على احياء حلب الشرقية عبر سيطرته على طريق الكاستيلو في تموز الماضي، ليقطع بذلك الطريق البري الوحيد الذي يربط تلك الأحياء بريف المدينة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في محافظة حلب، لم تسمه، قوله ان 7 أشخاص قتلوا، وأصيب 70 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف على الاحياء السكنية بمدينة حلب.

وكان يوم الخميس سقط 6 أطفال واصيب 15 طفلا اخرين جراء سقوط قذائف على حيي الشهباء والمدرسة الوطنية في حي الحمدانية بمدينة حلب.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

يشار الى ان فصائل المعارضة أطلقت في آب الماضي، معركة تحرير حلب، بهدف فك الحصار عن الأحياء الشرقية للمدينة، حيث تمكنت حينها من السيطرة على طريق الراموسة، قبل ان يعود النظامي ويثبت مواقع سيطرته، ويفشل العملية.

المعارضة السورية تقصف قاعدة جوية في حلب قبل هجوم مزمع

قال قيادي في المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة أطلقوا صواريخ جراد على قاعدة النيرب الجوية في حلب الجمعة في إطار الاستعدادات لهجوم جديد يهدف لكسر حصار الحكومة للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة.

وقال زكريا ملاحفجي المسؤول في تجمع (فاستقم) في حلب إن عددا من جماعات المعارضة المسلحة سيشارك في الهجوم الجديد وإن قصف القاعدة الجوية جزء من الهجوم.

وأضاف أن المعركة من المفترض أن تبدأ اليوم.

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا إن صواريخ جراد أرض-أرض أصابت قاعدة النيرب ومواقع أخرى حول قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية.

بالمقابل، نقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر عسكري لم تسمه قوله ان :

وحدات من الجيش العربي السوري تحبط هجومين متزامنين لإرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” بريف حلب وتدمر لهم عدداً كبيراً من العربات المدرعة والآليات

أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوما واسعا شنه إرهابيو “جبهة النصرة” باتجاه جنوب وغرب حلب بالتزامن مع إحباط هجوم كبير لإرهابيي “داعش” على الكلية الجوية بريف حلب الشرقي.

وأفاد مصدر عسكرى فى تصريح لـ سانا بأن ” وحدات من الجيش والقوات المسلحة المدافعة عن الكلية الجوية بريف حلب الشرقى أحبطت هجوما كبيرا لإرهابيي “داعش” من الجهة الجنوبية الشرقية للكلية”.

وأكد المصدر ” إيقاع العديد من القتلى في صفوف إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير عدد من آلياتهم وعتادهم الحربي”.

وأشار المصدر في وقت لاحق إلى أن ” وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة أحبطت هجوما واسعا قام به إرهابيو “جبهة النصرة” في الساعات الأولى من صباح اليوم على عدة محاور باتجاه جنوب وغرب حلب”.

وبين المصدر أن ” الهجوم الذي نفذه “جبهة النصرة” الإرهابي والفصائل المرتبطة به جاء بالتزامن والتنسيق مع هجوم إرهابيي تنظيم “داعش” على اتجاه الكلية الجوية”.

ولفت المصدر إلى أن ” وحدات الجيش تصدت ببسالة لهجوم المجموعات الإرهابية وأوقعت عشرات القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين ودمرت لهم عربات مفخخة ودبابتين وعددا كبيرا من العربات المدرعة والآليات بعضها مزود برشاشات”.

وأشار المصدر فى وقت سابق إلى أن ” طلعات الطيران الحربي السوري على أوكار وتجمعات التنظيمات الارهابية فى قريتى المنصورة وأبو شيلم ” بريف حلب الغربي أسفرت عن “مقتل العديد من الارهابيين وتدمير آلياتهم”.

وأضاف المصدر أن ” سلاح الجو السورى دمر عددا من الاليات المدرعة والسيارات المزودة برشاشات وعددا من مدافع الهاون للتنظيمات الإرهابية التكفيرية وأوقع العديد من القتلى والمصابين فى صفوفهم فى خان طومان وغرب تلة بازو ” بريف حلب الجنوبى الغربي.

وتنتشر في الريف الجنوبى والأحياء الشرقية لمدينة حلب تنظيمات تكفيرية تعتدي على الأهالي في الأحياء الآمنة أبرزها “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” وتدفع لمرتزقتها الرواتب وتمدها بالسلاح والذخيرة.

وحدات من الجيش تدمر مقرات وآليات لإرهابيي “جبهة النصرة” في درعا وريفها

في هذه الأثناء وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا وريفها رمايات نارية دقيقة على تجمعات وأوكار إرهابيى تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على قائمة الإرهاب الدولية وغيره من التنظيمات التكفيرية المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن ” وحدات من الجيش والقوات المسلحة أوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوف التنظيمات الإرهابية ودمرت ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي غرب سجن صيدا وشرق بلدة النعيمة” بريف درعا الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن ” وحدات من الجيش دمرت تجمعات وآليات لإرهابيي جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامته جنوب غرب سد درعا وتل شهاب ” بالريف الغربي.

وأضاف المصدر إن “وحدة من الجيش قضت على عدد من الإرهابيين عرف منهم (أحمد نعيم المصري) ودمرت تحصيناتهم في حي الأربعين” بدرعا البلد.

وأكد المصدر في وقت سابق أن “وحدة من الجيش والقوات المسلحة دمرت مقر قيادة لإرهابيى “جبهة النصرة” في حارة سويدان بدرعا البلد وقضت على العديد من الارهابيين الذين كانوا يتحصنون بداخله”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس مقرات وتحصينات وشاحنة كبيرة لنقل العربات المدرعة والية مزودة بقاعدة اطلاق صواريخ للتنظيمات الإرهابية في مخيم النازحين وحيى الحمادين والاربعين وشمال مبنى الارصاد وجنوب دوار المصري وغربي الجمرك القديم وفرن العباسية وشرق بناء كتاكيت في منطقة درعا البلد.

وتنتشر في منطقة درعا البلد وعدد من القرى والبلدات المجاورة لمدينة درعا مجموعات ارهابية تكفيرية أغلبها يتبع لتنظيم “جبهة النصرة” تقوم بتهريب السلاح عبر الحدود الأردنية القريبة وتستهدف المناطق المجاورة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

سلاح الجو السوري يدمر آليات وتجمعات للتنظيمات الإرهابية في ريف اللاذقية الشمالي

ونفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعات جوية على مواقع وتحركات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف اللاذقية الشمالي.

وأشار مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إلى أن ” الطيران الحربي السوري وجه ضربات على أوكار وتجمعات التنظيمات الإرهابية في قرى أم الغار وقرفوص وبعربايا وكندة ” في أقصى الشمال الشرقي بريف اللاذقية.

وبين المصدر أن الضربات الجوية ” أسفرت عن إيقاع العديد من القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم وعدد من مرابض الهاون “.

وتنتشر في بعض قرى ريف اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي مجموعات تكفيرية تنضوي جميعها تحت زعامة “جبهة النصرة” والحزب التركستاني المعروف بارتباطه مع استخبارات نظام أردوغان الذي حول الحدود التركية على معابر لتسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة والذخيرة في خرق فاضح لقرارات مجلس الأمن القاضية بتجفيف منابع الإرهاب.

سلاح الجو يدمر عدداً من الدبابات وعشرات الآليات للتنظيمات الإرهابية بريفي حماة وإدلب

كما نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة طلعات جوية على مواقع التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح ” في ريفي حماة وإدلب.

وذكر مصدر عسكرى في تصريح لـ سانا أن “الطلعات الجوية تركزت على مقرات وتجمعات وتحركات التنظيمات الإرهابية في طيبة الإمام ومورك واللطامنة والمصاصنة” بريف حماة الشمالي.

وأكد المصدر أن “الطلعات الجوية أسفرت عن تدمير عدد من الدبابات وعشرات الآليات وسقوط العديد من القتلى بين صفوف الإرهابيين غالبيتهم من تنظيم جبهة النصرة”.

واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أمس السيطرة على بلدة صوران والمزارع المحيطة بها ودمرت أكثر من 9 آليات مركب عليها رشاشات وأخرى مدرعة لإرهابيي “جيش الفتح” وقضت على أعداد كبيرة منهم في ريف حماة الشمالي.

وفي ريف إدلب أكد المصدر أن ” الطيران الحربي دمر عددا من الآليات والعربات المدرعة لإرهابيي ما يسمى “جيش الفتح” وأوقع قتلى في صفوفهم خلال طلعات جوية على تجمعاتهم ومواقعهم في خان شيخون وسرجة ومعرتمصرين والبارة وحيش ” بريف إدلب الجنوبي.

ويعد تنظيم “جبهة النصرة” الذي حول اسمه إلى “جبهة فتح الشام” مؤخرا التنظيم الرئيسي فيما يسمى “جيش الفتح” إلى جانب “حركة أحرار الشام” و”جند الأقصى” المرتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي.

شام تايمز

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