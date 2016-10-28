سانا : ضحايا بالقذائف على منازل المواطنين في حلب

أفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة بأن “المجموعات الارهابية المتحصنة في حي الزهراء والأحياء الشرقية لمدينة حلب استهدفت بعدد كبير من القذائف الصاروخية والهاون منازل المواطنين في الأحياء الآمنة ما اسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 70 آخرين بعضهم في حالة حرجة”.

وبين المصدر أن الاعتداء أدى إلى وقوع “أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

واستشهد أمس 6 أطفال بينهم 3 أشقاء وأصيب 15 طفلا بجروح جراء اعتداءات ارهابية بالقذائف على حيي الشهباء والمدرسة الوطنية في حي الحمدانية بمدينة حلب.

وتستهدف المجموعات الارهابية المنتشرة في أحياء حلب الشرقية ومن بينها “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” الأحياء السكنية بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

سانا

شام تايمز

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