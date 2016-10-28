وفاة الموسيقار اللبناني ملحم بركات بعد صراع مع المرض

توفي الموسيقار اللبناني ملحم بركات يوم الجمعة، عن عمر يناهز 71 عاماً بعد صراع مع المرض.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية أن مدير أعمال بركات جورج جعجع أعلن وفاة الموسيقار يوم الجمعة، في مستشفى أوتيل ديو في بيروت، بعد صراعٍ مع المرض.

وكانت الآونة الأخيرة شهدت تناقل عدة إشاعات عن وفاة الموسيقار اللبناني، جراء تدهور حالته الصحية، التي استدعت نقله الى المشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وملحم بركات من مواليد 15 آب 1945، وهو من بلدة كفرشيما، تزوّج مرّتين، الأولى من رندا عازار وأنجب منها أولاده: مجد ووعد وغنوة، والمرّة الثانية من الفنّانة مي حريري، وهي أمّ ابنه ملحم جنيور.

شام تايمز

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