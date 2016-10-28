بوتين : الخيار الوحيد أمام القوات الروسية هو السيطرة على حلب بالكامل .. و محاولة الاتفاق مع أوباما بشأن سوريا فشلت

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن الخيار الوحيد أمام القوات الروسية التي تدعم قوات الحكومة السورية هو السيطرة على حلب بشكل كامل.

وقال بوتن إن روسيا لا خيار أمامها سوى تطهير “وكر الإرهابيين” في مدينة حلب على الرغم من حقيقة وجود المدنيين فيها.

وأضاف أن وضع الضحايا المدنيين في الصراعات لا بد وأن يثير الأسى في كل مكان، وليس في حلب فحسب، مشيرا إلى المدنيين الذين قتلوا حول الموصل بالعراق.

وأضاف بوتن “ينبغي أن تقرع الأجراس لكل الضحايا الأبرياء وليس في حلب فقط”، في إشارة إلى حادثة قرع أجراس الكنائس في بعض دول العالم تضامنا مع ضحايا حلب.

وأكد الرئيس الروسي أن محاولاته للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لوقف سفك الدماء في سوريا لم تنجح.

وأضاف أمام خبراء روس في سوتشي بجنوب روسيا: “في الحقيقة لم تتشكل جبهة موحدة لهزيمة الإرهاب. هناك قوى في واشنطن بذلت قصارى جهدها لضمان ألا تنجح اتفاقاتنا”.

وشدد على أن “روسيا ما زالت تقترح توحيد جبهة ضد الإرهاب”، مضيفاً: “لم تشكل جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب في سوريا حتى الآن رغم سيل الدماء”.

واعتبر أنه لا يرى “حربا شاملة من الغرب على الإرهاب”، مضيفاً أن “الغرب يستخدم الإرهابيين لتحقيق مآرب شخصية”.

شام تايمز

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