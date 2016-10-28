الادعاء العام بمدينة ألمانية ينظر بعدم مشاركة تلميذ برحلة مدرسية اعتراضاً على دخول مسجد

يقوم الادعاء العام بمدينة إيتسوهه الألمانية، في الوقت الحالي، ينظر واقعة عدم مشاركة تلميذ ألماني في رحلة مدرسية كانت جزءا من تعلم درس جغرافيا لأن التلميذ كان رافضا لدخول مسجد خلال الرحلة.

يذكر أن التلميذ / 13 عاما/ المنحدر من مدينة رندسبورج بولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية لم يشارك في الرحلة المدرسية في يوم 14 حزيران/يونيو.

وأرجع والدا التلميذ ذلك في مذكرة مكتوبة للمدرسة “لأسباب عقائدية” ولقلقهما على سلامة ابنهما.

وتقرر تغريم والدي التلميذ جراء ذلك 300 يورو بسبب “التغيب عن المدرسة”، ويعد ذلك إجراء شائعا في أجزاء من ألمانيا.

ولكن نظرا لأن والدي التلميذ اعترضا على ذلك، ينظر الادعاء العام الأمر حاليا، بحسب ما قاله المدعى العام بمدينة إيتسوهه الألمانية بيتر مولر-راكوف اليوم الأربعاء.

وأضاف مولر-راكوف أن الادعاء سيقرر إذا ما كان سيتحول الأمر إلى قضية أمام المحكمة الابتدائية أم لا. (DPA)

شام تايمز

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