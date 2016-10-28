” سامسونغ ” تقدم أول حاسوب لوحي بقلم ” S pen ” !

كشفت سامسونغ عن النسخة الجديدة لحاسوبها اللوحي “غالاكسي تاب أ 10.1” الذي يأتي مزودا بقلم الكتروني “S Pen”، وسيكون متاحا في الأسواق الأمريكية.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية أن حاسوبها الجديد يجمع بين المعالج القوي والقلم الإلكتروني الذي يسمح للمستخدمين بالكتابة والرسم وتعديل الصور، كما يتضمن الحاسوب اللوحي تطبيقا جديدا يسمى “سامسونغ نوت” يجمع بين التطبيقات السابقة “Action Memo” و”S Note” و”Scrapbook” في مكان واحد.

وسبق لسامسونغ أن أعلنت عن الجهاز في شهر أيار الماضي ومن المتوقع أن يكون متاحا في الولايات المتحدة في 28 تشرين الأول الجاري، بسعر 350 دولاراً.

وطبقاً لما اوردت قناة روسيا اليوم ، يأتي “غالاكسي تاب أ 10.1” بشاشة من نوع “WUXGA” بقياس 10.1 بوصات وبدقة 1920×1200 بكسل، كما تم تزويده بمعالج ثماني النواة إكسينوس 7870 octo-core، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 16 غيغابايت قابلة للتوسعة حتى 256 غيغابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية “microSD”.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد مارشميلو وببطارية بسعة 7300 مللي أمبير بالساعة، وهو مزود أيضا بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل، ويزن 553 غراما ويعمل بتقنية واي فاي فقط، وقادر على تشغيل الفيديوهات لمدة 13 ساعة ومن المنتظر أن تطرح سامسونج “غالاكسي تاب أ 10.1” باللونين الأبيض والأسود.

شام تايمز

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