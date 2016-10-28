صحيفة نمساوية : إعتقال مراهق سوري اغتصب بائعة هوى داخل بيت دعارة و حاول سرقتها !

قالت صحيفة نمساوية، إن الشرطة في مدينة ليتسن الواقعة في ولاية شتايرمارك في النمسا، اعتقلت مراهقاً سورياً بتهمة اغتصاب ومحاولة سرقة بائعة هوى في بيت دعارة.

وأشارت صحيفة “النمسا” عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الفتى السوري (15 عاماً)، قام يوم الأحد الماضي بالذهاب إلى بيت دعارة والتقى بإحدى العاملات (48 عاماً)، وطلب منها ممارسة الجنس مقابل المال، وحينما ذهبا إلى الغرفة المخصصة، قام بضربها على وجهها واغتصابها عدة مرات.

ووفق ما أوردت الصحيفة، فإن الفتى حاول سرقة مدخراتها، لكنها صرخت، ما دفعه إلى الهرب.

ونقلت بائعة الهوى إلى المشفى جراء تعرضها لإصابات خطيرة، لتنجح الشرطة لاحقاً بإلقاء القبض على المعتدي.

وختمت الصحيفة بالقول إن الفتى اعترف بحادثة الاغتصاب، لكنه أنكر محاولة السرقة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes