الشركة المصنعة لـسجائر مارلبورو تبتكر تكنولوجيا جديدة للتدخين الآمن

ابتكرت شركة تصنيع التبغ “فيليب موريس انترناشونال” تكنولوجيا جديدة للتدخين بنسبة ضرر أقل عن التدخين التقليدي، على أن يتم اطلاقها رسمياً العام القادم.

وبحسب “انديبندنت”، فإن الشركة ستطرح منتجاً باسم “IQOS”، وهو وسيلة إلكترونية جديدة للإقلاع عن التدخين عبر تمكين المدمنين من الحصول على النيكوتين بأقل الأضرار بنسبة تصل إلى 90% مقارنة مع السجائر التقليدية.

وتقول الشركة إن المنتج الجديد أكثر “متعة” من السجائر الالكترونية، ويأتي مع علب سجائر تحمل اسم “Heatsticks” من نوع مارلبورو الذي تنتجه الشركة.

وتساوي تكلفة علبة السجائر الجديدة، تكلفة شراء السجائر العادية تقريبا وفقاً للشركة التي دعت المدخنين إلى الإقلاع عن التدخين واستثمار الأموال التي ينفقونها على شراء السجائر، لشراء الجهاز الجديد العام القادم.

وتعتبر شركة “فيليب موريس” رائدة في مجال صناعة التبغ، وتنتج 6 أنواع من السجائر من ضمن أفضل 15 ماركة سجائر في العالم منها مارلبورو.

شام تايمز

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