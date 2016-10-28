بتأخير الساعة 60 دقيقة.. العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة

يبدأ بعد منتصف ليل يوم الخميس – الجمعة، العمل بالتوقيت الشتوي، حيث سيتم تأخير الساعة مدة 60 دقيقة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء ذكرت يوم الأحد الماضي، بأنه اعتباراً من يوم الجمعة 28 تشرين الأول الحالي، سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وتأخير الساعة ستين دقيقة.

وكان مجلس الوزراء أقر عام 2011 تحديد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من صباح يوم الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول. في حين يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من آخر جمعة من شهر آذار من كل عام.

وتعمل سوريا بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين, حيث ان أكثر من 87 دولة حول العالم تعتمد التوقيتين الشتوي والصيفي, وذلك بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب.

شام تايمز

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