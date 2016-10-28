أمريكي مصري يطلق موقعاً إلكترونياً لمساعدة اللاجئين السوريين

في اللحظة التي شاهد فيها أمير صور اللاجئين السوريين، ومعاناتهم في محاولتهم الوصول إلى أوروبا، علم أن مجرد النقر على أزرار الحاسوب ومشاركة الصور ليس أمراً كافياً.

ويضيف الشاب في حديثه لموقع ” CNN ” بالعربية أنني “عندما شاهدت صور اللاجئين السوريين العام الماضي، كنت في مصر حينها، وشعرت أن تلك الصور انتشرت بمافيه الكفاية، ماجعلني أشعر بأن علي فعل شيء ما”.

الأن أمير يقوم بإطلاق موقع إلكتروني، خصص للمساعدة في العثور على مأوى عاجل للاجئين، ولضحايا العنف المنزلي مجاناً.

ويشير الشاب إلى أن” المستخدمون بإمكانهم تصفح الموقع وكتابة رمز منطقتهم البريدي، ومن ثم الاختيار والبحث عن المساكن المتوفرة”.

تطبيق ” EMERGNCYBNB” لديه حالياً سبعة آلاف مستخدم ومضيف في أنحاء العالم.

التطبيق هو بهدف ربط الناس مع بعضهم البعض، وهنالك جانبين من هذه المعادلة، فبعض الناس يواجهون صعوبات بشكل مؤقت، فيما يواجه غيرهم حالة متغيرة من الاستقرار.

إحدى زوار الموقع كتبت، “لابد لي من الاعتراف أنه يمكن أن يكون من المخيف بعض الشيء استضافة الغرباء دون أي ضمانات، لكنني أفضل أن أشعر بالخوف قليلا بدلاً من أن أكون عاجزة تماماً”.

اليوم الذي عرضت فيه منزلي على الموقع شعرت بنوع من السلام والأمن وشعرت أنه لا يوجد لدي خيار آخر، أقصد أنه اذا كنت أملك منزلاً واسعاً كمنزلي، ولدي فقط ستة أشخاص فيه وهنالك أسرة إضافية فلماذا لا أشارك هذه الأسرة مع أناس يعانون للحصول على مكان يأوي أطفالهم؟”

شام تايمز

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