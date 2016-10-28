ألمانيا : القبض على لاجئ سوري مخمور تحرش و ضرب عاملة في صالة للقمار

حكمت المحكمة في بلدة غونتسبورغ في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا على شاب سوري بالسجن ١٠ أشهر، بتهمة الضرب والتحرش بفتاة تعمل في صالة للقمار.

المعلومات التي أوردتها صحيفة “أوسبورغر الغيماينة” الألمانية المحلية حول الحادثة، جاء فيها، أن الشاب السوري (22 عاماً) زار في صيف 2014، صالة للعب القمار في بلدة غونتسبورغ، وشرب الكثير من الكحول، ثم اقترب من النادلة وحاول لمس صدرها وأردافها.

وخرج الشاب حاملاً زجاجة كحول، إلا أن النادلة قالت له إنه لا يسمح بالخروج من الصالة مع الزجاجة، إلا أنه قام بدفعها نحو الباب بعدوانية، وألقى بالزجاجة على عامل آخر.

وقدمت الشرطة إلى الصالة واعتقلت الشاب المخمور، في الوقت الذي نقلت فيه الصحيفة أن الشاب قام العام الماضي بسرقة سجائر بقيمة 60 يورو، وأراد بيعه لأنه لا يحصل على مساعدات اجتماعية كافية من الدولة، على حد تعبيره.

وأضافت الصحيفة أنه لا يحصل على مساعدات اجتماعية بالفعل، ولكن السبب هو تقاعسه في تأمين الأوراق المطلوبة منه.

شام تايمز

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