هذا سبب رفع رونالدو ليده بعد هدف موراتا القاتل !

أثار المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني جدلا واسعا لدى مختلف الأوساط الإعلامية والجماهيرية بعد قيامه برفع يده بعد تسجيل زميله ألفارو موراتا هدف الانتصار في المباراة التي اقيمت بين ريال مدريد و اتلتيك بيلباو الأحد المنصرم في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني والتي انتهت لصالح الأبيض الملكي بهدفين لهدف .

وكانت حركة يد رونالدو قد تم تفسيرها من قبل العديد من وسائل الإعلام بانها اشارة منه لحكم المباراة ، بان الهدف الذي سجله موراتا ، قد جاء من وضعية تسلل و بالتالي فالهدف غير شرعي بسبب غيرته من رؤية المهاجم الإسباني يخطف الأضواء منه في اللقاء .

صحيفة “الميرور ” البريطانية كان لها تفسيرا اخر للحركة التي قام بها رونالدو ، حيث برأته من تهمة الإساءة لفريقه و زميله ، و العمل ضد مصلحة النادي ، مثلما فسرته العديد من وسائل الإعلام والجماهير خاصة في ظل العلاقة الفاترة التي تربط رونالدو بموراتا قبل عودته من نادي يوفنتوس الإيطالي .

وبحسب الصحيفة فان رفع رونالدو ليده ، لم يكن يقصد فيها الإشارة إلى وجود زميله في وضيعة تسلل ، بل كان الهدف منها التأكد من صحة الهدف قبل إعلان فرحته به ، ذلك أن احتمالية إعلان حكم المباراة بوجود خطأ لصالح حارس اتليتك بيلباو أو إعلان الحكم المساعد بوقوع موراتا في وضعية تسلل كان أمراً ممكنا في مثل هذه الحالات التهديفية بغض النظر عن حركة رونالدو.

كما أكدت ذات الصحيفة في تفسيرها ان رونالدو اعتاد القيام بهذه الحركة كلما سجل فريقه هدفا ليتأكد من صحته من خلال رفع يده وتصويب أنظاره إلى الحكم المساعد ، ليتأكد من شرعية الهدف وعدم وجود أي حالة تسلل أو جود أي خطأ على أحد المدافعين او حارس المرمى مما قد يفسد فرحته بهذا الهدف.

وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، بنشر صور عديدة قام من خلالها رونالدو بنفس الإشارة في مباريات مختلفة، والتي عرفت تسجيل زملائه لأهداف أو إحرازه شخصياً لأحد هذه الأهداف ، ليست فقط تلك المتعلقة باحتمال وجود وضعية تسلل بل أيضا لاحتمالية عدم تجاوز الكرة لخط المرمى ، مثلما حدث في مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي أو عندما سجل سيرجيو راموس هدف التعادل للفريق أمام أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2013-2014 .

شام تايمز

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