البيت الأبيض : روسيا تعرقل جهودنا بإيجاد حل سلمي للصراع في سوريا

اتهمت الولايات المتحدة الامريكية المتحدث , يوم الخميس, روسيا بعرقلة الجهود في إيجاد حل سلمي للنزاع الدائر في سوريا .

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست قوله, في مؤتمر صحفي, إن روسيا تنفذ “الضربات ضد المدنيين لتحقيق أهدافها في سوريا…ونحن نعلم أيضا أن روسيا تدعم النظام السوري لأمر الذي يصعب من جهودنا الرامية إلى إيجاد حل سياسي”.

وكان البيت الأبيض أعلن, يوم الجمعة, أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية في سوريا.

وتتبادل موسكو وواشنطن , بعد تعليق الاخيرة مباحثاتها مع الروس, بسبب تصرفاتها في سوريا, الاتهامات حول التخلي عن الدبلوماسية في حل الأزمة السورية والسعي إلى حل الأزمة باستخدام القوة.

وطالبت اكثر من 80 منظمة لحقوق الانسان والاغاثة, يوم الاثنين, الدول الاعضاء في الامم المتحدة , باخراج روسيا من مجلس حقوق الانسان , على خلفية اعمال القصف التي تشنها في سوريا.

وتتبنى الدول الغربية موقفا متشددا من موسكو, على خلفية قصفها عدة مناطق في سوريا لاسيما حلب, واصفين ماجرى بانه “جريمة حرب”, في ظل تهديدات غربية بفرض عقوبات عليها بسبب دعمها النظام السوري في حملاته العسكرية.

شام تايمز

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