أوباما يطالب باتصال هاتفي مع أردوغان بـ”تعاون وثيق” بين الطرفين لقتال “داعش” بسوريا

شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما, خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان, يوم الأربعاء, على ضرورة “التعاون الوثيق” مع تركيا لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سوريا.

وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض, بحسب وكالات انباء, إلى أن “أوباما شكر مساهمة تركيا، الحليفة في حلف شمال الأطلسي، في الحملة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، خصوصا دعم “القوات المحلية السورية الذي سمح بالتخلص من تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود التركية في شمال غرب سوريا”.

وأضاف البيان أن “الرئيس أوباما شدد على ضرورة التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وتركيا…لمواصلة ممارسة الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بهدف الحد من التهديدات ضد الولايات المتحدة وتركيا وأماكن أخرى”.

وجاء الاتصال الهاتفي بالتزامن مع اعلان وزارتي الدفاع الامريكية والبريطانية ان الهجوم لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) سيبدأ خلال الأسابيع القادمة.

وكان الرئيس التركي كشف, في وقت سابق من الشهر الجاري, عن مشاورات تجريها انقرة مع واشنطن بشأن عملية مشتركة محتملة لإخراج تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) من مدينة الرقة.

الا أن تركيا هددت, على لسان عدد من مسؤوليها, انها لن تشارك في أي عملية تهدف الى السيطرة على الرقة معقل “داعش” , في حال شارك فيها الاكراد, محذرة من أن التعاون مع “وحدات حماية الشعب الكردية” في العملية يعرض سوريا للخطر.

شام تايمز

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