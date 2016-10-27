القبض على عصابة سرقت مطعماً سورياً بالقاهرة

قالت وسائل إعلام مصرية، إن السلطات قبضت على “عصابة” قامت بسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من مطعم سوري.

وأفادت صحيفة “البوابة” المصرية، أن السوري محمد نسيم (26 عاماً)، مالك مطعم سوريانا، في منطقة أرض الجمال، اكتشف خلع باب المطعم وسرقة 13 ألف جنيه، إلى جانب جواز سفر ورخصة قيادة وحافظة نقود.

وخلصت تحريات الشرطة إلى أن المتورطة بالسرقة هي عاملة سابقة تم فصلها من المطعم لسوء سلوكها، وساعدها في ذلك صديقتها وخطيبها.

وألقت الشرطة القبض على المتورطين الثلاثة، وأحالتهم للسلطات المختصة.

شام تايمز

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