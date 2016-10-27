روسيا تنفي تورطها في قصف تجمع للمدارس بادلب .. وتطالب بتحقيق دولي و تعلن مواصلة تعليق الطيران الروسي والسوري فوق حلب

نفت وزارة الخارجية الروسية, يوم الخميس, تورط الطيران الروسي في حادثة القصف الذي استهدف امس تجمعا للمدارس في ريف ادلب, والذي اسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى, بينهم طلاب, مؤكدة عدم وجود دليل على ذلك, داعية الى “اجراء تحقيق دولي”.

ونقلت وكالات انباء عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها, في إفادة صحفية, ان ” موسكو غير مسؤولة عن ضربة جوية على مدرسة في محافظة إدلب”.

وكان عشرات القتلى والجرحى, أغلبهم طلاب ومدرسين سقطوا, يوم الاربعاء, جراء قصف جوي استهدف تجمعاً للمدارس في بلدة حاس بريف ادلب الجنوبي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة “بالمجزرة”.

واشارت زخاروفا الى ان “عددا من وسائل الإعلام الغربية، سارعت إلى توجيه أصابع الاتهام للقوات الجوية الفضائية الروسية، استنادا إلى مزاعم من وصفتهم بأنهم شهود عيان، على الرغم من عدم وجود أي أدلة على أي دور روسي في الهجوم”.

وطالبت زخاراوفا بتحقيق فوري, داعية الى “انضمام كافة الهيئات الدولية فورا إلى التحقيق”.

ووصفت مصادر معارضة الحادثة “بالمجزرة المروعة”, لكن الانباء تصاربت بخصوص مصدر القصف, حيث اتهمت بعض المصادر الطيران النظامي بارتكاب هذه الحادثة, فيما حملت مصادر اخرى الطيران الروسي مسؤولية ذلك.

ونشر نشطاء عبر صفحاتهم على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الهائل في مكان التفجير و اللحظات الاولى لانتشال القتلى ومحاولات اسعاف الجرحى, كما نشروا صور من مكان التفجير وجثث مرمية منهم اطفال, قالوا انهم قضوا جراء القصف على بلدة حاس.

وتواجه روسيا اتهامات من قبل عدة دول لاسيما فيما يتعلق بمواصلة قصفها مدينة حلب, الامر الذي تنفيه موسكو, كما هددت دول اوروبية وواشنطن بفرض عقوبات عليها, بسبب تصرفاتها في سوريا واستمرار دعمها النظام السوري.

موسكو تعلن مواصلة تعليق الطيران الروسي والسوري فوق حلب

اعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الخميس, استمرار تعليق تحليق الطيران السوري والروسي فوق حلب لليوم التاسع على التوالي, متهمة مسلحين بمواصلة شن هجمات على احياء شرق حلب.

ونقلت وكالات انباء عن اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية, في تصريح صحفي, ان “المسلحين المسيطرين على عدة مناطق بالمدينة يواصلون القصف على مناطق مأهولة أخرى, و يمنعون المدنيين من الخروج عبر الممرات الإنسانية المفتوحة في المدينة”.

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي اعلنت, يوم الجمعة, أن المسلحين في حلب بدؤوا في الحصول على مضادات طيران محمولة على الكتف فيما يستعد أكثر من 1200 مسلح لاقتحام شرق حلب من الجهة الجنوبية الغربية.

ودخل تعليق طلعات الطيران الروسي والسوري فوق حلب حيز التنفيذ يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، تمهيدا للهدنة الإنسانية التي كانت سارية المفعول في حلب أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية.

وتتعرض عدة مناطق بمدينة حلب, بعد انتهاء الهدنة التي اعلنت عنها موسكو, الى عمليات قصف, ادت الى سقوط قتلى وجرحى, حيث وجهت مصادر معارصة اصابع الاتهام للطيران النظامي والروسي.

وشهدت مدينة حلب, قبل الاعلان عن الهدنة الانسانية, أحداثاً دموية, من قصف مكثف ومعارك وعمليات عسكرية, اسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا وحدوث دمار هائل بالمباني, وخروج مشاف عن الخدمة, الامر الذي أثار ادانات دولية واسعة, وانتقادات لروسيا حول تعاونها مع النظام السوري في استهداف المدينة.

وأسفرت الصغوطات الدولية والاتهامات التي واجهتها روسيا حيال مواصلة قصفها حلب, عن اطلاق هدنة انسانية, انتهت السبت الماضي, بعد تمديدها 3 مرات, هدفها تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، إضافة إلى المسلحين من المدينة.

ولم تتمكن المنظمات الإنسانية , خلال فترة الهدنة, من إجلاء المرضى والمصابين من أحياء حلب الشرقية “لأسباب أمنية”, الامر الذي اثار انتقادات من قبل موسكو, متمهة الامم المتحدة بالعجز عن ادخال مساعدات للمدينة.

شام تايمز

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