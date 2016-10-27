صدور نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة للدراسة الحرة لدورة 2017

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2017 .

وأوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن عدد المسجلين لهذا الاختبار بلغ 39412 طالباً وطالبة منهم 7228 في الفرع العلمي و 32184 في الفرع الأدبي لافتاً إلى أن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 6961 نجح منهم 4769 بنسبة نجاح مقدارها 51ر68 بالمئة بينما بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 30872 طالبا وطالبة نجح منهم 21680 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 23ر70 بالمئة.

وأشار الوز إلى أن النتائج تم نشرها على موقع الوزارة وتشمل أسماء الناجحين والراسبين ودرجاتهم المفصلة وهي تثبت جدية الراغبين من الطلبة الأحرار بالتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة ما يسهم في ضبط العملية الامتحانية العامة ويرفد المجتمع بمخرجات ذات معارف ومهارات جيدة مبينا أن توقيت الاختبار شكل دافعاً لالتزام الطلاب في مدارسهم، والحد من التسرب في التعليم المهني.

وأوضح الوز أن الطالب الناجح في الاختبار يتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية بصفة دراسة حرة في المحافظة التي تقدم بها للاختبار حصراً وبالفرع الذي اختاره وعلى الطالب الناجح بالاختبار مراجعة دائرة الامتحانات بعد صدور تعليمات التسجيل للامتحانات العامة لدورة 2017م للحصول على إشعار النجاح والتسجيل.

وكانت نسبة النجاح في اختبار الترشح للفرع العلمي دورة 2016 بلغت 15ر70 بالمئة وللفرع الأدبي 34ر73 بالمئة.

سانا

شام تايمز

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