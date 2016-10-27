سانا : ضحايا بالقذائف على حيي الشهباء والحمدانية بحلب

أفاد مراسل سانا في حلب “بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي الزهراء استهدفت المدرسة الوطنية في حي الشهباء بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب باستشهاد 3 أطفال وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة”.

وبين المراسل أن الاعتداء الارهابي أدى أيضا إلى “وقوع أضرار مادية في الغرف الصفية وبناء المدرسة”.

ولفت إلى ان قذيفة صاروخية اطلقها إرهابيون “سقطت على أحد المنازل في ضاحية الأسد السكنية في حي الحمدانية ما أدى إلى استشهاد /3/ اشقاء وإصابة شقيقهم بجروح”.

واستشهد شخصان بينهم طفلة واصيب /24/ اخرون بجروح في ال24 من الشهر الجاري جراء اعتداء ارهابيي ما يسمى /جيش الفتح/ بالقذائف الصاروخية على حيي صلاح والحمدانية في مدينة حلب.

شام تايمز

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