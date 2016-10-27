محدث .. أسعار الذهب و العملات ..المركزي: الدولار بـ 44ر517 .. الخميس 27 \ 10 \ 2016

المركزي: الدولار بـ 44ر517 ليرة للمصارف و42ر517 لمؤسسات الصرافة

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ب 44ر517 ليرة كسعر وسطي للمصارف و42ر517 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.

وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الاجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية ب 85ر514 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 33ر563 ليرة كسعر وسطي للمصارف و32ر563 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و21ر561 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 19600 الدولار 545 549 اليورو 594 598 الليرة التركية 176 179 الدرهم الإماراتي 145 148 الجنيه المصري 58 60 الريال السعودي 142 147 الدينار الأردني 765 769

شام تايمز

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