محدث .. أسعار الذهب و العملات ..المركزي: الدولار بـ 44ر517 .. الخميس 27 \ 10 \ 2016
المركزي: الدولار بـ 44ر517 ليرة للمصارف و42ر517 لمؤسسات الصرافة
حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ب 44ر517 ليرة كسعر وسطي للمصارف و42ر517 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.
وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الاجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية ب 85ر514 ليرة سورية.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 33ر563 ليرة كسعر وسطي للمصارف و32ر563 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و21ر561 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.
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شام تايمز
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