لحظة اعتقال ابن خالة صدام حسين في كركوك

اعتقلت القوات العراقية ابن خالة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، نزار حمود عبد الغني، في مركز قضاء داقوق جنوب كركوك.

وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي بالمحافظة العميد سرحد قادر، وفقاً لموقع السومرية نيوز، إن “المعتقل كان متخفياً في جرار ماء”، مشيراً إلى انه “اعترف خلال التحقيقات الأولية أنه أحد المشاركين في الهجوم على كركوك وابن خالة صدام حسين”.

وجاء اعتقال نزار حمود عبد الغني، بتهم الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية، والمشاركة في الهجوم الأخير على محافظة كركوك.

شام تايمز

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