جمهوري عتيد ينفجر في مذيعة أميركية: مهووسة بالجنس

قبل أسبوعين من الانتخابات الأميركية، يبلغ التوتر مداه بين أنصار ومعارضي المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون، وما حدث على شاشة قناة “فوكس” الأميركية أمام الملايين هو حلقة صغيرة من تلاسنات عنيفة لا سقف لها بين النخبة والعامة على السواء.

في مقابلة مع نيوت غينغريتش، أحد أشد أنصار ترامب، الثلاثاء، رجحت مذيعة “فوكس نيوز”، الإعلامية والمعلقة الأميركية ميغين كيلي، أن المرشح الجمهوري ربما يكون ممن يطلق عليهم “مفترس جنسي”.

وقالت المذيعة إن رأيها يستند على أدلة (بتصرف): “رأينا في مقطع فيديو ترامب يؤكد أنه يحب لمس أعضاء النساء، وتقبيلهن رغم إرادتهن، فضلا عن العديد من النساء اللاتي تقدمن للإفصاح عن اعتداءات ترامب الجنسية ضدهن”.

وهنا انقض غينغريتش، الذي تزوج 3 مرات، على المذيعة بكلماته الغاضبة: “أنت مهووسة بالجنس ولا تهتمين بالسياسة العامة”، بحسب موقع thinkprogress.org.

المذيعة كيلي امتصت الهجوم وردت بسرعة: “لست مهووسة بالجنس، بل مهووسة بحماية النساء وبالمكتب البيضاوي (المكتب الرسمي للرئيس الأميركى)”.

وهنا تدهور الحوار إلى منعطف آخر أكثر حدة، حيث حاول غينغريتش تغيير الموضوع إلى مزاعم التحرش الجنسي التي أثيرت ضد زوج هيلاري كلينتون، الرئيس السابق بيل كلينتون، ووصفه غينغرينتش على شاشة “فوكس نيوز” بـ “المفترس الجنسي”.

وعلى الفور أبدت كيلي ملاحظة عن حيادها، مشيرة إلى استضافتها في البرنامج كاثلين ويلي، التي تتهم بيل كلينتون باعتداء جنسي عليها عام 1993.

وختمت المقطع بقولها: “نحن لا نتناول بيل كلينتون هنا”.

وفي مايو 2016، اعتذر ترامب للمذيعة كيلي، هو نادرا ما يفعل، أثناء مقابلة معها. وكان قد وصفها سابقا بكلمات جارحة وألفاظ غير لائقة منها “لعوب”، وتحدث علانية عن دورتها الشهرية بتعبير غاية في الوقاحة قائلا إن “الدم يخرج منها”.

وأكد ترامب خلال مقابلة الاعتذار أنه تمادى، وكان يمكن أن يتصرف بشكل مختلف في مناسبات عدة، مضيفا “عندما أتعرض للإساءة، أدافع عن نفسي بشدة، أنا ملاكم مستعد للرد”.

ويعد غينغريتش من أقطاب الحزب الجمهوري، وتولى رئاسة مجلس النواب الأميركي رقم 58 خلال الفترة من 1995- 1999.

شام تايمز

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