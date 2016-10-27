شركة أوكرانية تقدم لك هاتفاً مجانياً بشرط أن تغير اسمك إلى ” آي فون 7 ” !

تحاول بعض الشركات الترويج لمنتجاتها واسمها التجاري بطريقة غريبة، وذلك عن طريق طرح عروض فريدة من نوعها، وهذا ما دفع شركة أوكرانية إلى عرض تقديم هاتف آي فون 7 بالمجان لكل شخص يعمد إلى تغيير اسمه بشكل رسمي إلى آي فون7.

ويعادل سعر هاتف آي فون7 في أوكرانيا أربعة أضعاف متوسط الرواتب الشهري للموظفين، لكن شركة ألو.يو أي التي تشرف على أكبر سلسلة هواتف نقالة في البلاد، عرضت تقديم هاتف مجاني لكل شخص يغير اسمه الأول إلى آي فون وكنيته إلى 7، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، يتوجب على الراغبين بالاستفادة من هذا العرض زيارة سجل الأحوال المدنية وتعبئة طلب لتغيير أسمائهم، وبمجرد حصولهم على الهوية الجديدة، يكفي أن يلتقطوا صورة سيلفي معها ويرسلوها إلى الشركة للتأكد من تغيير أسمائهم.

وتمنح الشركة أول خمس أشخاص ينجحون بتغيير أسمائهم إلى آي فون7 فرصة الحصول على هاتف شركة أبل الذي أطلق مؤخراً في العديد من دول العالم، وستوجه لهم الدعوة لزيارة متاجر الشركة لاستلام الجائزة.

وللتأكد من المنافسة الشريفة، أجرت الشركة بعض الأبحاث التي بينت أنه لا يوجد أي شخص في أوكرانيا حالياً يحمل اسم آي فون 7، وأطلق العرض بشكل رسمي اعتباراً من 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وسيبقى سارياً حتى 1 مارس (آذار) من العام القادم.

شام تايمز

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