استفتاء مدريدي ينصب ميسي فائزاً بجائزة ” الكرة الذهبية “

يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كأفضل لاعب في العالم لعام 2016.

وأجرت صحيفة ماركا الإسبانية استفتاء على موقعها الإلكتروني شارك فيه أكثر من 100 ألف شخص حول أقرب اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي.

وبحسب صحيفة إيلاف ، صوّت ما نسبته 58% ممن شاركوا في استفتاء الصحيفة المدريدية لصالح البرغوث الأرجنتيني بفارق كبير عن أقرب منافسيه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الذي حصد 26.6% من أصوات المشاركين.

وحل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز الثالث بفارق كبير عن ميسي وكريستيانو رونالدو حيث نال 3.24% من مجموع أصوات المشاركين.

ويسود اقتناع كبير بأن البداية السيئة للدولي البرتغالي، الفائز بلقبيّ دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية هذا العام، مطلع الموسم الجديد تقف وراء قلة التصويت لصالح كريستيانو رونالدو وذهاب الأغلبية المطلقة للتصويت للبرغوث الأرجنتيني.

شام تايمز

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