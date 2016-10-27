روما يقلب الطاولة على ساسولو.. وإنتر ميلان يتجاوز تورينو

حقق روما فوزا مثيرا خارج أرضه بفوزه على ساسولو 3-1، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، في حين تجمد رصيد ساسولو الثاني عشر في الترتيب عند 13 نقطة.

وبعدما استقبلت شباك الضيوف هدفًا في الدقيقة 13 عن طريق باولو كانافارو، انتفض ذئاب العاصمة في الشوط الثاني مسجلين هدفين عن طريق المهاجم البوسني ايدين دجيكو في الدقيقتين 57 و76، قبل أن يختتم راجا ناينجولان الثلاثية في الدقيقة 78.

وارتقى نابولي للمركز الثالث برصيد 20 نقطة بفوزه بهدفين نظيفين للبلجيكي درايز ميرتنز في الدقيقة 51، والروماني فلاد كيريكيش في الدقيقة 81، على إمبولي الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

وأحرز إنتر ميلان هدفًا قرب النهاية في مرمى تورينو ليخطف 3 نقاط ثمينة على ملعبه بفوزه 2-1.

ورفع النيراتزوري رصيده إلى 14 نقطة في منتصف الجدول، في حين توقف رصيد تورينو الثامن في الترتيب عند 15 نقطة.

ويدين إنتر بالفوز إلى مهاجمه ماورو إيكاردي الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 35 و88، بينما جاء هدف أصحاب الضيوف الوحيد عن طريق اندريا بيلوتي.

وفاز لاتسيو 4-1 على كالياري ليقفز للمركز الخامس برصيد 18 نقطة، في حين توقف كالياري عند المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

وعاد أتالانتا بـ 3 نقاط ثمينة من ملعب بيسكارا ليحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة، في حين استمر بيسكارا في المركز السابع عشر وله 7 نقاط.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء كييفو فيرونا مع ضيفه بولونيا، ليرفع فيرونا التاسع في الترتيب رصيده إلى 15 نقطة في مقابل 13 لبولونيا الحادي عشر.

كووورة

شام تايمز

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