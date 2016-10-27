تشيلسي يسقط أمام وست هام ويودع كأس الرابطة

ودع تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية، بالخسارة ٢-١ أمام مضيفه وست هام في الدور الـ16 من المسابقة، على ملعب “أبتون بارك”.

أحرز هدفي أصحاب الأرض كلا من شيخو كوياتي وإيديميلسون في الدقيقتين ١١ و٤٨ من عمر المباراة، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد جاري كاهيل في الدقيقة ٩٤.

الدقيقة الثانية شهدت إضاعة جون تيري لهدف محقق للبلوز، بعد أن قابل الركلة الركنية من الجانب الأيسر بتسديدة من داخل الست ياردات علت العارضة.

ويتوغل كانتي داخل منطقة جزاء وست هام، ويراوغ ويسدد كرة قوية يتصدى لها حارس مرمى وست هام ببراعة.

ويعاقب وست هام تشيلسي على الفرصتين الضائعتين، بإنهاء ناجح لأول هجمة له في المباراة، بعد أن حول كايوتي عرضية لانزيني داخل الشباك بضربة رأس رائعة.

وتتوالى هجمات البلوز، والتي قابلتها تألق من الحارس دارين راندولف الذي تصدى لأكثر من هجمة.

وكاد وست هام أن يعزز تقدمه بهدف ثان، إلا أن بيجوفيتش تصدى للتسديدة القوية ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، يرسل أوسكار عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى المندفع باتشواي، والذي سدد الكرة في السماء.

ومن ارتباك وسط دفاعات وست هام، يسدد أوسكار كرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها جاءت ضعيفة.

ويبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني مبكرا، بهدف عقب ثلاث دقائق فقط من بدايته، بتسديدة أرضية من فيرنانديز إيديميلسون في الزاوية اليمنى لمرمى تشيلسي.

ويلجأ كونتي للثنائي دييجو كوستا وبيدرو أملا في تدارك الأمر، إلا أن لاعبي وست هام لجأوا لتهدئة اللعب والاستحواذ على الكرة دفاعا عن النتيجة.

وكاد ويليان أن يقلص الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت لخارج المرمى.

وتتواصل أمواج الهجوم الأزرق، ويتوغل هازارد من الجانب الأيمن ويسدد كرة تصطدم في القائم الأيسر.

ومن هجمة مباغتة كاد أندريه أيو أن يحرز الهدف الثالث لفريقه؛ إلا أن رأسيته ذهبت لخارج المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، يستغل كاهيل فشل دفاع وست هام في تشتيت الكرة، ليحولها داخل الشباك، لكن بدون جدوى ليودع الكأس

كووورة

شام تايمز

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