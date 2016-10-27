ريال مدريد يسحق ليونيسا بسباعية في الكأس

سحق فريق ريال مدريد، مضيفه المغمور كولتورال ليونيسا بنتيجة (7-1)، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب رينو دي ليون في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

سجّل الهولندي جياني زوفيرلون، مدافع كولتورال ليونيسا، هدف ريال مدريد الأول بعدما حوّل تسديدة خاميس رودريجيز بالخطأ في مرماه داخل شباكه في الدقيقة (6).

وسجّل ماركو أسنسيو، هدفين جاء أولهما من تسديدة موجهة على يسار حارس كولتورال بعد تمريرة فاسكيز في الدقيقة (32)، وثانيهما من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس بالاتسي في الدقيقة (53).

وسجل الفارو موراتا الهدفين الثالث والخامس جاء اولهما في بداية الشوط الثاني من تسديدة بين قدمي الحارس بعد متابعة لتمريرة اسنسيو(46)، وثانيهما من خطأ دفاعي لأصحاب الأرض وتسديدة في مرمى كولتورال ليونيسا في الدقيقة (55).

وأضاف ناتشو فيرنانديز الهدف السادس للنادي الملكي وواحد من أجمل أهداف المباراة والبطولة عن طريق تسديدة مقصية رائعة في الدقيقة (68)، واختتم البديل ماريانو دياز سباعية الضيوف برأسية متقنة في الدقيقة (90)، في المقابل سجل بانيجا هدف كولتورال ليونيسا الوحيد من تسديدة قوية في الدقيقة (86).

ووضع النادي الملكي قدمًا في دور الـ16 لبطولة كأس فرنسا قبل لقاء الإياب يوم الاربعاء 30 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل على استاد “سانتياجو برنابيو”، وهو لقاء مقدم عن موعده بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

لعب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بطريقة (4-3-3) معتمدًا على تشكيلة مكونة من كيكو كاسيا في حراسة المرمى، وكارفخال وبيبي وناتشو ودانيلو في الدفاع، ورودريجيز وكروس وايسكو في وسط الملعب، ولوكاس وموراتا واسينسيو في الهجوم، ومنح زيدان العديد من اللاعبين فرصة المشاركة الاساسية في لقاء اليوم وفضل إراحة بعض اللاعبين لعدم تعرضهم للإرهاق مثل كريستيانو رونالدو، وجاريث بيل، وكريم بنزيمة.

في المقابل، لعب الاسباني روبن دي لا باريرا ، مدرب كولتورال، بطريقة (4-5-1) معتمدًا على تشكيلة دفاعية مكونة من بالاتسي، وانجيل وفونييز وجيانني ويراي جونزاليز وجيلين كولانز وماريو اورتيز وطوني وانطونيو مارتينيز وجالار.

كانت المباراة من جانب واحد، ووضح الفارق الكبير بين ريال مدريد ، بطل دوري ابطال اوروبا، واحد اندية الدرجة الثالثة كولتورال ليونيسا حيث تلاعب الفريق الضيف بأصحاب الارض واكتفوا بهدفين فقط في الشوط الاول ، قبل أن يحسم النادي الملكي اللقاء في الشوط الثاني بخمسة اهداف ملعوبة لتنتهي المباراة بفوز ساحق للميرينجي (7-1).

جاءت بداية اللقاء قوية من الضيوف الذين هددوا مرمى الحارس بالاتسي مبكرا وترجموا فاعليتهم الهجومية على المرمى لهدف السبق الذي جاء من كرة ثابتة سددها الكولومبي خاميس رودريجيز عرضية لترتطم في رأس زوفيرلون، مدافع ليونيسا، لتتهادى داخل الشباك بالخطأ في مرماه في الدقيقة (6).

واصل ريال مدريد سيطرته المطلقة على مجريات المباراة وتمكن ماركو أسنسيو من اضافة الهدف الثاني بعد تسديدة موجهة على يسار حارس ماركو ليونيسا في الدقيقة (32)، ولم تشهد الدقائق المتبقية اي تغيير في النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد (2-0).

وفي الشوط الثاني ، ومن اول لعبة بعد استغلال خطأ دفاعي للفريق صاحب الأرض ليونيسا، مرت تسديدة رائعة لموراتا بين قدمي حارس ليونيسا في الدقيقة (46).

وتمكن اسينسيو من إضافة الهدف الرابع لريال مدريد والثاني له من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (53).

وبعدها بدقيقتين، تمكن موراتا من اضافة الهدف الخامس لفريقه والثاني له من متابعة لكرة عرضية وتسديدة قوية في الدقيقة (55).

وتمكن ناتشو في تسجيل هدف عالمي واحد اجمل اهداف الموسم بعد مقصية رائعة مرت من فوق حارس المغمور كولتورال ليونيسا وسقطت في شباكة في الدقيقة (68).

وفي الدقيقة (86) سجل أصحاب الارض هدف حفظ ماء الوجه عبر بانيجا لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد على كولتورال ليونيسا (6-1)، واختتم البديل ماريانو دياز سباعية ريال مدريد برأسية في الشباك بالدقيقة (90) لتنتهي المباراة بفوز ساحق لريال مدريد (7-1).

كووورة

شام تايمز

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