بيليه يعبر عن حزنه العميق لوفاة كارلوس البرتو توريس

عبر “الملك” بيليه عن “حزنه العميق” بعد وفاة (شقيقه) كارلوس البرتو توريس قائد المنتخب البرازيلي الاسطوري المتوج بكأس العالم لكرة القدم عام 1970 في المكسيك.

وقال الاسطورة الحية في حسابه على تويتر: “اشعر بحزن عميق بسبب وفاة صديقي وشقيقي كابيتا ، يا إلهي، من فضلكم، اعتنوا بـ “كابيتاو، ارقد في سلام”.

وارفقت الرسالة بصورة بالابيض والاسود لبيليه وكارلوس البرتو وهما يبكيان بالوان نيويورك كوسموس حيث لعبا معا في اواخر السبعينيات بعدما لعبا معا في سانتوس (1966-1974).

وتوفي اللاعب السابق والمدرب كارلوس البرتو توريس، قائد المنتخب البرازيلي الاسطوري بطل العالم عام 1970، اليوم الثلاثاء اثر ازمة قلبية في ريو دي جانيرو عن عمر 72 عاما بحسب ما اعلنته القناة التلفزيونية البرازيلية سبورتيفي التي كان يعمل معها كمستشار.

واعلن نادي سانتوس حدادا رسميا لمدة ثلاثة ايام.

وتوج توريس مع بيليه وتوستاو وجيرزينيو وريفيلينو بكأس العالم الثالثة في المكسيك ضمن واحد من المنتخبات الاكثر موهبة في تاريخ كرة القدم او الأفضل في كل الاوقات بحسب بعض المراقبين.

وكان توريس وقتها يشغل مركز مدافع ايمن حديث لقدرته على الانطلاق نحو الهجوم، وهو الذي سجل الهدف الرابع الاخير في المباراة النهائية التي فازت بها البرازيل على ايطاليا 4-1 عندما توغل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية اثر تلقيه تمريرة رائعة من بيليه.

ولد “كابيتا” مثلما يشتهر في البرازيل، في ريو عام 1944 ولعب الى جانب “الملك” بيليه ايضا في صفوف سانتوس (1966-1974) ونيويورك كوسموس الاميركي (1977-1980) بعدما بدأ مسيرته الكروية مع فلوميننزي.

اعتزل اللعب عام 1982 عندما كان في صفوف كوسموس. واعتبارا من العام التالي وخلال اول موسم له كمدرب، قاد فلامنغو الى لقب بطل الدوري البرازيلي.

( AFP )

شام تايمز

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