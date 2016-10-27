كيف أرغم لاجئ سوري ألمانيا على دفع 30 ألف يورو شهرياً .. ألمانيا تتحايل لإيواء سوري بزوجاته ال 4 وأولاده الـ22

يكلف لاجئ سوري (49 عاما) وصل إلى المانيا قبل عام برفقته 4 زوجات و22 ابنا، هم 10 ذكور و12 أنثى، هيئات الرعاية الاجتماعية، ما يوازي 30 ألف يورو شهرياً.

وأثارت صحف ألمانية قصة لاجئ سوري يتلقى مساعدات اجتماعية لزوجاته الـ4 وأبنائه الـ22.

اللاجئ السوري الذي لم يُكشف عن اسمه وأطلقت عليه الصحافة الزمانية اسم “غازيا”، فرّ من سوريا عام 2015 وتوجّه إلى ألمانيا عبر تركيا، برفقة 4 زوجات و23 طفلاً – لكن واحدة من بناته الآن متزوجة وتعيش حالياً في السعودية.

كيف دخل ألمانيا التي لا تقبل بتعدد الزوجات؟

رغم أن ألمانيا لا تعترف رسمياً بتعدد الزوجات، فإنها سمحت له بالدخول إلى أراضيها، بحسب تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

ويقيم اللاجئ في 4 منازل، بواقع واحد لكل زوجة وأبنائه منها، وللرجل ابنة تقيم بالسعودية، هي الرقم 23 بين أبنائه، البالغ أكبرهم 22 والأصغر عاما واحدا.

ولأن القانون في ألمانيا يمنع تعدد الزوجات ويقبل أن يكون للرجل “صديقة” أو أكثر إضافة لزوجته، لذلك فقد اعترفوا بزوجة واحدة فيما الباقيات “صديقات” له منهن 17 ابنا وكل واحدة تقيم مع أبنائها في بيت قريب من منازل الأخريات بالولاية.

واعترافت الدولة بزوجة واحدة حددها لجمع الشمل، وأخبر أن اسمها “تواصف” عمرها 49 وأم منه لخمسة أبناء، يقيمون معها بمدينة Montabaur البالغ سكانها 13 ألفا، فيما الباقيات “صديقات” له منهن 17 ابنا وكل واحدة تقيم مع أبنائها في بيت قريب من منازل الأخريات بالولاية.

أما الزوجة الثانية أو “صديقته” قانونا، تقيم ببلدة Winningen التي يسكنها 2500 على الأكثر، فيما تسكن الثالثة في بلدة Ruppach-Goldhausen المقيم فيها 1200 فقط، والرابعة في مدينة Mayen البالغ سكانها 19 ألفا، وهي وبقية البلدات في ولاية Rhineland-Palatinate المجاورة بالغرب الألماني للحدود مع فرنسا وبلجيكا، وهناك يقيم “غازيا” مع زوجته ليومين أو أكثر، ثم يعرج على بيوت الباقيات للإقامة المدة نفسها مع كل “صديقة” وأبنائه منها، وهو ما ورد نقلا عن صحيفة “بيلد” الألمانية، وترجمته “العربية نت”.

يعيش غازيا في مونتاباور وانتقلت زوجاته الثلاث الأخريات بأطفالهن إلى مناطق مجاورة.

وقال أحد جيران غازيا لصحيفة بيلد الألمانية إنه غالباً ما يكون غائباً عن عائلته “الرئيسية” أثناء زيارته لزوجاته الأخريات وأطفالهن.

وأوضح “غازيا” للصحيفة: “وفقاً لديننا، يجب عليّ زيارة كل أسرة بالتساوي، دون تفضيل واحدة على الأخرى”.

عاصفة على الشبكات الاجتماعية

أثارت تلك القصة جدلاً على الشبكات الاجتماعية. كتب أحد مستخدمي تويتر: “بالطبع يعيش الرجل ذو الزوجات الأربع والأولاد الاثنين والعشرين على المساعدات الاجتماعية، كيف له أن يعيش بدونها؟”.

صرح مدير مالي ألماني بتقديراته لما تدفعه الدولة الألمانية لجميع أفراد العائلة سنوياً، فكتب على الموقع الإلكتروني لجمعية أرباب العمل أنه يقدر أنهم يحصلون على ما يقرب من 360 ألف يورو (ما يعادل 393 ألف دولار) سنوياً.

ولكن لا يوجد تأكيد رسمي بشأن المبلغ الذي يحصلون عليه. يقول غازيا: “أنا دائماً على الطريق لزيارة عائلتي، لكن يسرني أن أجد فرصة عمل”.

في وطنه، كان لديه شركة تأجير وخدمة سيارات تكفي أرباحها للإنفاق على عائلته الكبيرة.

يعتقد بعض الناس أن تلك الحالة تعكس “واقعاً جديداً” في ألمانيا منذ أن فتحت أبوابها لأكثر من مليون لاجئ.

وقالت إحدى الرسائل: “واقع جديد في منطقتنا – جمعة سعيدة لكم جميعاً، جاري لديه 4 نساء و23 طفلاً”.

وزعمت أخرى أن “السوري ذا النسوة الأربع والأولاد الثلاثة والعشرين يروّج له على أنه الوضع الطبيعي الجديد”.

وفقاً لغيدو غوبل، وهو مسؤول محلي في مونتاباور، فإن تغطية النفقات المالية للعائلة السورية ليست سهلة. ومع ذلك قال إن حالته “استثنائية”.

شام تايمز

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