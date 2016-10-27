نوال السعداوي: لماذا أنا مسلمة أدخل الجنة وزميلي قبطي يدخل النار؟

قالت الكاتبة نوال السعداوي إن كلمة “لماذا ” محرمة في التعليم كله وليس الطبي فقط ، مشيرة الى أن السؤال لماذا في ثقافتنا العربية والاسلامية يقود العقل الى الاسئلة المحرمة أو الكفر .

وأضافت السعداوي في مقالها بالأهرام اليوم بعنوان “ثقب في جدار العقل ” أنه منذ الولادة وحتى الموت لا نتعلم أن نسأل : لماذا أنا مسلم أدخل الجنة وزميلي قبطي يدخل النار؟

لماذا أخرج وألعب من أصدقائي وأختي تبقى بالبيت تطبخ وتكنس ؟ لماذا ترتدي أختي الحجاب وأنا لا أرتديه ؟ لماذا يحق لي تأديب زوجتي بالضرب ولا يحق لها تأديبي بالضرب ؟ .

وتابعت السعداوي :

“لماذا لماذا يحق لي الزواج بامرأة قبطية ولا يحق لأختي الزواج بقبطي؟”.

وتابعت السعداوي تساؤلاتها :

“لماذا لا يفتح التعليم الطبي عقول الاطباء ؟ لماذا لا تفتح العقل علوم الطب ؟ تشريح الجثث والباثولوجي والبيولوجي والسيكولوجي والجراحة والأمراض الباطنية وغيرها”؟.

ونعت السعداوي على الأطباء أنهم لا يدرسون التاريخ لمعرفة أسباب الأمراض الجسمية والنفسية وربطها بالأمراض السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والاخلاقية .

وتابعت: يتعلم الاطباء جراحات الختان دون أن يتعلموا لماذا يتم اجراؤها بمثل ما يحفظ رجال الدين النصوص والآيات دون أن يتعلموا مقاصدها وأسباب تنزيلها ” .

وأثنت السعداوي على قرار إلغاء خانة الديانة من سجلات جامعة القاهرة ، مشيرة الى أنه قرار طبيعي عاقل يتسق مع العدل والدستور وجوهر الأديان ، داعية الى الغاء جميع خانات التمييز على أي أساس ديني وجنسي وطبقي وعرقي وعقائدي من جميع شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وغيرها من الأوراق الرسمية .

واختتمت مقالها قائلة: “عشنا قرونا على ما درج عليه الأسلاف ، لم نتحرر من العقلية الأبوية الذكورية رغم الثورات ، ما أن تقوم ثورة لتفتح ثقبا في الجدار ن حتى يأتي حاملو الحجر والزلط والأسمنت ليسدوا الجدار ” .

شام تايمز

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