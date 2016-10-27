ادخال قافلة مساعدات لحي الوعر بحمص بعد أيام من دخول عدة مناطق بريف حمص

دخلت قافلة مساعدات إنسانية, يوم الأربعاء، إلى حي الوعر في حمص، وذلك بعد أيام من دخول قافلتي مساعدات إلى عدة مناطق في ريف حمص.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن منظمات الهلال والصليب الأحمر والأمم المتحدة أدخلت القافلة إلى حي الوعر المحاصر في حمص.

ويقيم في حي الوعر حوالى 75 ألف نسمة مقابل 300 الف قبل بدء النزاع في سوريا في آذار عام 2011, بحسب تصريحات سابقة لمحافظ حمص طلال البرازي.

وجاء ذلك بعد اعلان منظمة الهلال الأحمر السوري ,يوم الاثنين، عن دخول قافلتي مساعدات إنسانية إلى عدة مناطق في ريف حمص.

وتعاني العديد من المناطق في سوريا من تدهور في الاوضاع الانسانية, رغم ادخال الامم المتحدة مساعدات انسانية اليها, وسط تبادل الاتهامات بين النظام والمعارضة بعرقلة ايصال المساعدات للمناطق.

وتقع حوالي 19 منطقة في سوريا تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من فصائل معارضة وكتائب إسلامية أو تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، ويأتي في مقدمتها مدينة دير الزور شرقي سوريا، وبلدات معمضية الشام وداريا ومضايا والزبداني وبقين والغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافة إلى بلدات الفوعة وكفريا بريف إدلب.

شام تايمز

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