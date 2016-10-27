راهبة تكشف معلومات جديدة عن المطرانين السوريين المخطوفين منذ 2013

قالت رئيسة دير مار يعقوب الأم أغنيس مريم الصليب, يوم الأربعاء، إن المطرانين السوريين المخطوفين منذ عام 2013، متواجدين في الرقة, معقل تنظيم “داعش”, لكنهما “ما مازالا على قيد الحياة”.

وذكر موقع (روسيا اليوم) ان وكالة “نوفوستي” نقلت عن الأم أغنيس قولها,خلال مؤتمر صحفي في موسكو, ان “بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس تلقت معلومات تفيد بأن المخطوفين يوحنا ابراهيم (مطران حلب للسريان الأرثوذكس) وبولس يازجي (مطران حلب للروم الأرثوذكس)، متواجدان في الرقة.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت, في كانون الأول الماضي، عن إعدام المطرانين إبراهيم ويازجي (وهو شقيق البطريرك الأنطاكي الحالي يوحنا العاشر)، لكن مصادر كنيسية نفت تلك الأنباء وأكدت أن المخطوفين مازالا على قيد الحياة.

وقام مسلحون مجهولون،في نيسان 2013، باختطاف المطران بولس اليازجي مطران رئيس طائفة الروم الأرثوذكس في حلب وتوابعها، والمطران يوحنا إبراهيم مطران رئيس طائفة السريان الأرثوذكس في حلب وتوابعها، قرب الحدود السورية التركية، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

شام تايمز

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