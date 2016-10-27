اجتماع ثلاثي بين لافروف وظريف والمعلم في موسكو الجمعة القادم

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات في موسكو مع نظيره الإيراني جواد ظريف يوم الجمعة المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء (رويترز) ان وكالة الاعلام الروسية نقلت عن بيان للخارجية الروسية قولها ان “الجانبين سيبحثان تعزيز التعاون في الشرق الأوسط والأوضاع في سوريا والعراق.

من جانبها، نقلت وكالة “ارنا” الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله، إن “وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا سيعقدون إجتماعاً ثلاثياً مشتركاً يوم الجمعة القادم في موسكو لبحث تطورات الأزمة السورية”.

وسبق ان اشارت وزارة الخارجية الروسية ,يوم الأربعاء أن وزير الخارجية وليد المعلم سيزور موسكو يوم الجمعة أيضا لإجراء محادثات.

وستجري المحادثات بين الوزيرين الروسي والسوري يوم السبت 28 تشرين الأول، إذ سيركز الحوار على مستجدات الأوضاع في حلب، وجهود العسكريين الروس والسوريين الذين يواصلون محاربة تنظيمي “الدولة الإسلامية” (داعش) و”جبهة النصرة”، بالإضافة إلى تزويد السكان المدنيين بالمساعدات الإنسانية، وبالدرجة الأولى، بالمواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الأولية.

وتعتبر هذه الزيارة في حال تمت هي الأولى للوزير المعلم، بعد إعادة تسميته في منصبه بالحكومة الجديدة، والتي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد .

شام تايمز

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