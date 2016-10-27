واشنطن تتخذ خطوة تثير غضب واستفزاز تركيا وتقرر مشاركة تنظيم YPG بمعركة الرقة

مع اقتراب ساعة الصفر لانطلاق العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة الرقة، عاصمة تنظيم “الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، كشف جنرال في الجيش الأميركي أنّ الأذرع العسكرية لتنظيم “الاتحاد الديمقراطي” الكردي بزعامة صالح مسلم ستشارك ضمن الحملة العسكرية المرتقبة في الرقة، في خطوة من شأنها أن تثير غضب واستفزاز تركيا، خصوصاً أن أنقرة كررت مؤخراً تحذيرها من مشاركة تنظيمات تعتبرها “إرهابية” في عملية تحرير الرقة.

واشنطن : تنظيم YPG جزء من عملية عزل الرقة

ونقلت وكالة “رويترز” عن الجنرال “ستيفن تاونسند” الذي يعتبر أكبر قائد عسكري أمريكي في العراق، قوله اليوم الأربعاء، “إن مقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية YPG سيكونون جزءاً من القوة التي ستعزل مدينة الرقة معقل داعش في سوريا”.

ورأى الجنرال “تاونسند” أن “القوة الوحيدة” التي تتمتع بالقدرة على عزل الرقة هي “قوات سوريا الديمقراطية” والتي تشكل وحدات حماية الشعب جزءاً كبيراً منها، مضيفاً “سنتحرك قريباً لعزل الرقة بالقوات المستعدة للذهاب إليها”.

واعترف أكبر قائد عسكري أمريكي في العراق بأن “تركيا لا تريد رؤية القوات الأمريكية تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية في أي مكان خاصة في الرقة”، مشيراً إلى وجود محادثات مع أنقرة حول هذا الموضوع”.

واشنطن ولندن تحددان الجدول الزمني للهجوم على الرقة

وفي سياق متصل أعلن وزير الدفاع الاميركي أشتون كارتر ونظيره البريطاني مايكل فالون أن الهجوم لاستعادة مدينة الرقة سيبدأ “في الأسابيع المقبلة”.

وأضاف كارتر “إننا ندرس فرصاً أخرى من بينها التوغل بشكل أعمق في سوريا بما يشمل الرقة. لقد كان ذلك جزءاً من مناقشاتنا” مع وزير الدفاع التركي أيضاً”.

يأتي ذلك، بعد عشرة أيام تقريباً من بدء الهجوم على مدينة الموصل، حيث أوضح كارتر أنها خطة وضعت منذ وقت طويل مضيفاً “نحن قادرون على دعم الهجومين على الموصل العراقية والرقة في الوقت نفسه”.

من جهته قال فالون للصحافيين لدى وصوله إلى مقر الأطلسي في بروكسل “شاهدتم تقدماً ملحوظاً في تطويق الموصل في العراق. نأمل بأن تبدأ عملية مماثلة في الأسابيع المقبلة في اتجاه الرقة”.

تحذيرات تركية من صراع عرقي في الرقة

وكان كارتر قد صرح في وقت لاحق الأربعاء أنه “من المرجح أن تعمل الولايات المتحدة مع حليفتها تركيا لاستعادة الرقة”، وأضاف “نحن نعمل بشكل واسع مع الجيش التركي في سوريا” وقد أثمر ذلك عن نتائج “كبيرة”.

يشار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى مؤخراً استعداد بلاده للمشاركة في عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة في سوريا، بشرط استبعاد المليشيات الكردية من الهجوم، في حين حذر مسؤولين أتراك من تفجر صراع عرقي في الرقة، في حال شاركت “وحدات حماية الشعب” الكردية في معركة السيطرة على المدينة.

شام تايمز

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