السعودية : القبض على ” وافد سوري ” صور مواطناً سعودياً ” عارياً ” و قام بابتزازه

قالت صحيفة “سبق” السعودية، إن شرطة الرياض، ألقت القبض على سوري، قام بتصوير مواطن سعودي عارية، وعمل على ابتزازه.

ونقلت الصحيفة عن الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض قوله : “بتوفيق من الله تمكّنت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض بناءً على بلاغ تقدّم به أحد المواطنين في العِقد الثالث من العمر يفيد فيه عن قيام شخص بمغافلته وتصويره عارياً وابتزازه من خلال تهديده له بنشر تلك الصور”.

وأضاف : “استناداً لما توفر من معلومات وبعد التحقق منها تم إعداد كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم في حالة تلبّس، وتبيّن أن المتهم وافد سوري الجنسية في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه وتحريز جواله، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ لتطبيق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية”.

ولم تذكر الصحيفة اسم “الوافد السوري”.

شام تايمز

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