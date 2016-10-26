القبض على ضابط و3 أمناء هربوا 41 صقرا عبر مطار القاهرة .. العثور على الصقور مخدرة وعيونها مغلقة بخياطة طبية وقيمتها 12 مليون جنيه

ألقت سلطات مطار القاهرة القبض على ضابط شرطة و3 من أمناء الشرطة تورطوا في الحصول على رشوة، مقابل تهريب 41 صقرا، تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه إلى دولة خليجية.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة قد ضبطت راكبا مصريا بحوزته 41 صقرا أثناء إنهاء إجراءات الطائرة المتجهة إلى عاصمة دولة خليجية، حيث ظهرت أجسام معتمة داخل حقائبه على جهاز كشف الأشعة، وبفتحها عثر بداخلها على 41 صقرا في حالة تخدير كاملة وتمت خياطة عيونها طبيا ووضعها في أكياس سوداء.

وأمر مدير عام الحجر البيطري بمطار القاهرة بتشكيل لجنة لفحص الصقور وتبين أنها من فصيلة شاهين الشهير، وقيمة الواحد منها تصل إلى 300 ألف جنيه، ومحظور حيازتها طبقا للقانون المصري.

واعترف الراكب بأنه كان ينوي بيع هذه الصقور لعدد من الأثرياء في دولة خليجية، وأنه اتفق مع أفراد الشرطة على منحهم رشوة مالية كبيرة مقابل مساعدته في تسهيل مرورها عبر مطار القاهرة.

تم إخطار النيابة التي بدأت التحقيق مع أمناء الشرطة والضابط والراكب.

شام تايمز

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