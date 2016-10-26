بريطانيا: أولاد دون العاشرة من العمر يعتدون جنسياً على فتاة قاصر في مقبرة

لندن ـ “شام تايمز”: أقدم ثلاثة أولاد دون العاشرة من العمر على الاعتداء جنسياً على فتاة في الحادية عشرة من العمر، داخل مقبرة في جنوب غرب لندن.

وأوردت تقارير صحفية أن الأولاد الثلاثة هاجموا الفتاة بينما كانت تسير داخل مقبرة تدينغتون، وتوقفوا عن الاعتداء جنسياً عليها بعد أن اقترب منهم رجل على دراجة هوائية ولاذوا بالفرار.

وقالت إن الأولاد كانوا يشاركون في جنازة وبعد انتهائها قاموا بايقاف الفتاة بينما كانت تسير داخل المقبرة واعتدوا عليها جنسياً، قبل أن يلوذوا بالقرار.

واعلنت الشرطة أن الاعتداء ترك الضحية في حالة يرثى لها ووقع في وضح النهار وخلال فترة الظهيرة، وناشدت كل من شاهد الصبية وهم يفرون من المقبرة ابلاغها على الفور.

وكانت محكمة بريطانية قضت الشهر الماضي بسجن صبي في الخامسة عشرة من العمر لمدة خمس سنوات لقيامه باغتصاب شقيقه البالغ من العمر خمس سنوات وشقيقته البالغة من العمر أربع سنوات.

كما اقدم صبي بريطاني في الحادية عشرة من العمر على اغتصاب شقيقته ذات التسعة أعوام، وأصبح أصغر مجرم يرتكب هذا النوع من الجرائم الجنسية في المملكة المتحدة.

شام تايمز

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