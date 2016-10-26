فشل في الدراسة ورفضته 30 وظيفة وأصبح من أغنياء العالم!

روت صحيفة “إندبندنت” البريطانية قصة رجل صيني يدعى جاك الذي فشل في الدراسة كما رُفض من الجامعة التي كان يتمناها باستمرار بعد أن تقدم إليها مرات عديدة قبل أن يصبح من أغنى الأغنياء في العالم.

وأضافت الصحيفة “في 21 من شباط عام 1999 كان رجل صيني يدعى جاك يبذل جهده من أجل إقناع 17 من أصدقائه بالاستثمار في مشروع جديد.

إلا أن فرص إقناعهم كانت جد ضئيلة، فقد كان ذا رصيد طويل من الإخفاقات، ولم يكن أحد يتوقع أن يصير هو جاك ما الملياردير الذي تزدحم خزنته بما لا يقل عن 23 ملياراً و 900 ألف دولار أميركي بحسب ترجمة “العربي الجديد”.

تقدم جاك لـ 30 وظيفة مختلفة، إلا أنه رفض فيها جميعاً، حتى أن واحدة منها قد قبلت كل المتقدمين وكانوا من العشرات، وكان الوحيد الذي لم يقبل فيها.

كما حاول إنشاء مشروعين خاصين. إلا أنه فشل فيهما كذلك.

وفي وقت ينهار أناس بعد كل هذا الرفض، قرّر جاك عام 1995 أن ينشئ أول شركة تجارة إلكترونية في الصين. وعلى الرغم من كل الإخفاقات السابقة كان هناك في شقته يسأل أصدقاءه العون والاستثمار.

وقضى جاك ساعات وهو يشرح المشروع لأصدقائه، والذين كانوا يدركون فعلاً إخفاقاته، لكنهم رأوا أيضاً مقدار الإصرار. وبذلك استطاع جمع 60 ألف دولار من أصدقائة الـ17 لينشئ بها الشركة الجديدة.

ولم يخب ظن أصدقائه هذه المرة. فقد بنى جاك شركة “علي بابا”. والتي تحولت إلى إمبراطورية ناجحة قيمتها 180 مليار دولار أميركي. وذلك بفضل رجل لم تدعه إخفاقاته ييأس من الحياة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes