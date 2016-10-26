هيلاري ستتسبب بحرب عالمية .. ترامب : أولويتي هزيمة داعش و ليست تنحية بشار الأسد .. كلينتون تحذر أنصارها من الثقة الزائدة بالانتخابات

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأمريكية إن خطة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بشأن سوريا سوف “تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة” بسبب احتمال نشوب صراع مع القوات الروسية.

وقال ترامب في مقابلة ركزت إلى حد بعيد على السياسة الخارجية إن هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” تحظى بالأولوية على إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي مهونا من شأن هدف قائم منذ فترة طويلة للسياسة الأمريكية.

وتساءل ترامب كيف ستتفاوض كلينتون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما صورته كشخصية شريرة.

وكانت كلينتون قد دعت إلى إقامة منطقة حظر طيران و”مناطق آمنة” على الأرض لحماية غير المقاتلين. ويخشى بعض المحللين أن تؤدي حماية تلك المناطق إلى دفع الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة مع الطائرات الحربية الروسية.

وقال ترامب “ما ينبغي لنا فعله هو التركيز على تنظيم الدولة الإسلامية. لا ينبغي أن نركز على سوريا.” وتابع قوله “سينتهي بنا الأمر إلى حرب عالمية ثالثة بسبب سوريا إذا استمعنا إلى هيلاري كلينتون.”

وأضاف “لم تعد تقاتل سوريا .. أنت تقاتل سوريا وروسيا وإيران .. حسنا؟ روسيا بلد نووي .. لكنها بلد يكون فيه السلاح النووي في مواجهة الدول الأخرى التي تتكلم.”

وأضاف ترامب إن الأسد أقوى بكثير الآن مما كان عليه قبل نحو ثلاث سنوات، مؤكدا أن حمل الأسد على ترك السلطة أقل أهمية من هزيمة “الدولة الإسلامية”.

وقال “الأسد بالنسبة لي يأتي في الأولوية بعد تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘.”

ترامب: أولويتي هزيمة “الدولة الإسلامية” في سوريا وليس تنحي الأسد.

كلينتون تحذر أنصارها من الثقة الزائدة بالانتخابات

حذرت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، أنصارها من الثقة الزائدة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي حفاظها على تقدمها الواضح على منافسها الجمهوري دونالد ترامب قبل أسبوعين على الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وتلقت كلينتون دفعة إضافية عندما أفادت تقارير إعلامية بأن كولن باول وزير الخارجية الأميركي السابق الذي خدم في إدارة الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش قال إنه سيمنح صوته لها.

وقالت كلينتون أمام تجمع حاشد في فلوريدا وهي واحدة من الولايات التي من المرجح أن تحسم نتيجة الانتخابات إن الديمقراطيين ليس بوسعهم تحمل أي تراخ.

وأمام لافتة مكتوب عليها “التصويت المبكر” قالت كلينتون في كلمتها في كوكونت كريك “آمل أن تخرجوا وتدلوا بأصواتكم لأنها ستكون انتخابات متقاربة.

لا تنظروا إلى استطلاعات الرأي. لا تنسوا. لا تتراخوا لأنه يتحتم علينا أن نحث الناس على الخروج (للتصويت)”.

وحثت كلينتون أنصارها على المشاركة في التصويت المبكر الذي بدأ هذا الأسبوع في ولاية فلوريدا التي من المرجح أن تكون واحدة من أكبر الجوائز في ليلة الانتخابات.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته إبسوس/رويترز على مستوى الولايات ونشرت نتائجه يوم السبت أن كلينتون تحافظ على تقدمها الواضح في السباق على الظفر بأصوات المجمع الانتخابي اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض وعددها 270 صوتا.

وأشار الاستطلاع إلى أن فرصة كلينتون للفوز تجاوزت 95 بالمئة لو كانت الانتخابات أجريت الأسبوع الماضي.

رويترز

شام تايمز

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