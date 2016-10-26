الإصدار الحديث آي أو إس 10.1 .. وظائف جديدة وسد ثغرات أمنية

أعلنت شركة أبل أن الإصدار الحديث 10.1 من نظام تشغيل الأجهزة الجوالة آي أو إس يأتي بوظائف جديدة ويسد ثغرات أمنية.

وأوضحت الشركة الأمريكية بحسب شبكة ٢٤ أن كاميرا الهاتف الذكي “آي فون 7 بلس” أصبحت تدعم وضع البورتريه، كما تم تحسين تطبيق الرسائل، بالإضافة إلى تحسين وضع المواصلات العامة في تطبيق الخرائط.

ومن ناحية أخرى، يعمل الإصدار 10.1 الجديد على سد بعض الثغرات الأمنية. ويبلغ حجم الإصدار نحو 200 ميغابايت، ويمكن تنزيله عبر قائمة الإعدادات وبند “عام” وبند “تحديث البرامج”.

شام تايمز

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