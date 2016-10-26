السنغالي بابيس سيسيه يسجل هدفاً غريباً بالدوري الصيني ( فيديو )

بعدما لفت الأنظار في العديد من المناسبات بأهدافه العالمية والخرافية، فإنّ اللاعب الدولي السينغالي بابيس سيسيه صنع الحدث مجدداً في مطلع الأسبوع الجاري، ولكن هذه المرة بتسجيله هدفاً غريباً وطريفاً.

وقد سجل المهاجم بابيس سيسيه أغرب هدف في مشواره الاحترافي، وذلك في المباراة التي انهزم فيها فريقه شاندونج ليونينج أمام نادي تشانج تشون ياتاي (2-3)، لحساب الجولة ال30 من الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف سيسيه، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، الذي انتقل للعب في الدوري الصيني هذا الموسم، هدفه الرائع، بالدقيقة الـ57، بعدما خدع الجميع بالتصويب بقدمه اليسرى، وبعدها أسكن الكرة بالشباك بقدمه اليمنى، في حركة فنية رائعة، لاقت استحسان الجميع، وقاموا بالتصفيق عليها.

وجرت المباراة تحت أمطار غزيرة أثرت نسبياً على أرضية الملعب، ما قد يكون السبب في سوء تسديد النجم السينغالي للكرة.

وكان بابيس سيسيه، البالغ من العمر 31 عاماً، قد انضم لنادي شاندونج ليونينج، في شهر يوليو الماضي، قادماً من نادي نيوكاسل الانكليزي.

الجدير بالذكر أن سيسيه، سبق وأن أحرز هدفاً رائعاً، عندما كان يلعب في نيوكاسل، في مرمى تشيلسي، ويعتبر من ضمن أفضل الأهداف التي سجلت في تاريخ البريمير ليج.

شام تايمز

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