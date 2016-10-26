تهمة القتل العمد .. ألمانيا : لاجئ سوري يضرب حارس أمني اتهمه بسرقة هاتف خلوي

اعتدى لاجئ سوري (17 عاماً)، يوم السبت الماضي (22/10) على حارس أمني، يعمل في مركز لاستقبال اللاجئين، بمدينة كيمنتس في ولاية ساكسونيا، شرقي ألمانيا.

ووفق المعلومات التي أورتها وسائل إعلام ألمانية، فإن سبب اعتداء اللاجئ السوري على الحارس (45 عاماً)، هو اتهامه له بسرقة هاتف خلوي.

هذا الاتهام دفع اللاجئ، بحسب “راديو كيمنتس”، لضرب الحارس ومن ثم محاولة خنقه، قبل أن يقوم حراس آخرون بالقبض عليه وتسليمه للشرطة.

ونقل الحارس الذي تعرض للضرب إلى المشفى.

ويواجه اللاجئ السوري تهمة محاولة القتل العمد، حيث سجن بانتظار محاكمته.

شام تايمز

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