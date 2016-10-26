حذاء الأحمر يخضع لترميم بقيمة 300 ألف دولار !

قامت مؤسسة “سميثسونيان” التي تشرف على عدة متاحف ومعارض فنية، بإطلاق حملة على موقع التمويل الجماعي “كيكستارتر،” بهدف الحفاظ على الحذاء الأحمر “الياقوتي” المشهور، الذي ارتدته الممثلة جودي غارلاند، في دورها الذي أدت فيه دور دوروثي غيل من فيلم “ساحر أوز” في العام 1939.

وكان الحذاء الأيقوني قد عُرض في المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي في العاصمة واشنطن، لأكثر من ثلاثة عقود متتالية، ليصبح رمزاً للفيلم المشهور، وللأجيال المقبلة.

وبحسب ما ذكرت شبكة سي ان ان ، ستُستخدم الأموال التي تم التبرع بها، بهدف دفع كلفة أعمال تصليح وترميم وحفظ الحذاء، فضلاً عن استخدام جزء من المبلغ أيضاً، لصنع علبة تتميز بدرجات حرارة معدلة لوضع الحذاء فيها.

وتروج مؤسسة سميثسونيان للحملة على وسائل الاعلام الاجتماعية من خلال نشر صورة الحذاء وارفاقها بوسم #KeepThemRuby، أي “احفظ الحذاء الياقوتي.”

وقد تمكنت الحملة حتى الآن من جمع 10 بالمائة من المبلغ الكامل، وستستمر حتى نصف شهر تشرين الثاني المقبل.

شام تايمز

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