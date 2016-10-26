تقارير: “تويتر” في أزمة وقد تسرح مئات الموظفين قريباً

أشارت تقارير أميركية، إلى أن “تويتر” ستقيل المئات من موظفيها، نتيجة عدم التوازن الحالي داخل الشركة.

وبحسب “بلومبرج”، فإن مديري الشركة يدرسون حالياً امكانية تسريح حوالي 300 موظف قريباً، بما يقارب 8% من إجمالي القوى العاملة في الشركة.

وأكدت التقارير أن مبيعات الشركة مازالت تنخفض، وسط فشل جذب أي من الشركات الكبرى لشراء “تويتر”.

وانخفضت قيمة اسهم الشركة بنسبة 40% خلال فترة 12 شهراً مضى، ما عجل من ضرورة تسريح الموظفين.

شام تايمز

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