المحاولة الأولى منذ عام .. “داعش” يهاجم “القلمون” والثوار يتصدون

تصدى الثوار اليوم الأربعاء لأول محاولة من نوعها خلال عام، لهجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على جرود القلمون بريف دمشق.

وذكر المكتب الإعلامي لـ “سرايا أهل الشام” العاملة في القلمون، أن عناصر التنظيم حاولوا التسلّل أول أمس إلى الجرود من محوري وادي الدب والعجرم، الواقعين في جرود عرسال وفليطة، موضحاً أن سرايا التشكيل كشفت التسلل وتمكنت من صده.

وتعتبر هذه المرة الأولى من نوعها خلال عام لم يشن التنظيم هجوماً فيها على القلمون الغربي من طرف الحدود اللبنانية، فيما أحبط الثوار هجوماً واسعاً لتنظيم ِالدولة على مواقعهم في القلمون الشرقي قبل عشرة أيام أدى إلى مقتلِ وجرح العشرات من عناصر التنظيم.

ويسعى التنظيمُ للسيطرة على جبل الإشارة في القلمون الشرقي، نظراً لأهميته كونُه يقع على منطقة مرتفعة تُشرف على مساحاتٍ واسعة من القلمون الشرقي، وبسيطرة التنظيم عليها سيتمكن من قطع خطوط إمدادِ الثوار.

شام تايمز

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