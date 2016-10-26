صالح مسلم : نخشى أن تطعننا تركيا في ظهرنا إن شاركنا في معركة تحرير الرقة

قال صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لرويترز إنهم يخشون “طعنة في الظهر” من جانب تركيا إذا انضموا إلى حملة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة معقله الرئيسي في سوريا.

وقال مسلم “من المهم للغاية تحرير الرقة. لكن توجد نقطة مقلقة لنا هي أننا لو زحفنا باتجاه الرقة سنتلقى طعنة في الظهر.”

وقال مسلم إنه لا يعلم متى قد يبدأ الهجوم على الرقة ودعا الولايات المتحدة إلى ضمان عدم مهاجمة تركيا لمناطق كردية عندما يبدأ الهجوم.

وقال “ربما سيحاولون احتلال كوباني أو تل أبيض” في إشارة إلى القوات التركية ومدينتين سوريتين كبيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد قرب الحدود مع تركيا.

واتهم مسلم تركيا بدعم تنظيم الدولة الإسلامية كما اتهمها بالضلوع في تطهير عرقي في مناطق كردية يسيطر عليها الجيش السوري الحر وقال إنها طردت آلاف الأكراد من أراضيهم في قرى قرب الحدود.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes