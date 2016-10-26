ميادة الحناوي : أحب قائد وطني سيادة الدكتور بشار الأسد .. و إلي مش عاجبو يضرب راسو بالحيط .. زوجة عبد الوهاب سبب ترحيلي من مصر.. فيديو

شددت الفنانة السورية ميادة الحناوي على انها تدعم وتؤيد الرئيس السوري بشار الأسد دفاعاً عن سوريا الجريجة حتى لو خسرت جمهورها.

وقالت الحناوي في برنامج “العاشرة مساء” عبر قناة “دريم”: “انا وطنية واحب وطني وقائد وطني الدكتور بشار الاسد وانا مع مؤسسات دولتي ومع الجيش العربي السوري الذي سطر اعلى ملاحم النصر”.

وتابعت :”بلدي جريحة ولماذا اتركها وساظل اعيش فيها ومن يحب بلده لا يخسر والوطن أهم حتى لو خسرت جمهوري و اللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط”.

وشددت الحناوي على أنها اختارت الوطن والدفاع عنه لأنه جريح، مؤكدة أن كل إنسان حر في رأيه وانتمائه.

ومن ناحية اخرى اعتبرت الفنانة ميادة الحناوي أن تبنّي الموسيقار محمد عبد الوهاب فنيا لها ساهم في إثارة مشاعر الغيرة والحقد من بعض الفنانات، على رأسهن الفنانة وردة الجزائرية بعد اتهام الأخيرة لها بأنها وراء انفصال بليغ حمدي عنها، نافية وجود أي علاقة بينها وبين حمدي.

وكشفت الحناوي أنّ وردة رفضت مصافحتها في إحدى المناسبات، وقالت: “مين دي أصلا؟”، موضحة أنّ أغنية “في يوم وليلة” ألفها الموسيقار عبد الوهاب لها وهي تفاجأت بعد سماعها بصوت وردة بعد ترحيلها من مصر، لكنها عادت وأكدت أن لا خلاف بينها وبين وردة، وهي التقتها في أكثر من مناسبة قبل ترحيلها من مصر.

الحناوي تحدّثت بالتفصيل عن ضلوع زوجة الموسيقار عبد الوهاب في ترحيلها بسبب غيرتها من الاهتمام الكبير الذي أولاه لها عبد الوهاب،

مشيرة إلى أنّ “نهلة القدسي طلبت من وزير الداخلية اللواء محمد النبوي إسماعيل آنذاك ترحيلها من مصر الذي قام بإرسال ضابطين إليها في شقتها في الزمالك لاصطحابها إلى مدير الهجرة والجوازات حيث أبلغت بأنه سيتم ترحيلها إلى دمشق عن طريق لبنان عبر طيران “الشرق الأوسط” في الوقت الذي كانت الحرب الأهلية في لبنان مشتعلة.

وأضافت: “أنا عنيت كتير وانظلمت كتير الحقيقة”. كما كشفت عن محاولتها العودة من جديد إلى مصر لكنه تم منعها لدى وصولها المطار.

واستطردت الحناوي بالقول إنّ عبد الوهاب وبعد ترحيلها كان يتصل بها أكثر من ستمرات للاطمئنان عليها لمدة 15 يوماً فقط وبعدها لم تعد ترد على اتصالاته، مشيرة إلى أنّ الأغنيات التي حملت توقيعه تم تسجيلها في اليونان.

أما عن علاقتها بالموسيقار محمد سلطان، أوضحت أنها لا تزال تربطها به علاقة صداقة قوية ورصيد فني من 13 لحناً، مشيرة إلى أنها كانت تأمل لو استمرت العلاقة لتتوج بالزواج: “ما فيش نصيب”.

وعبّرت الحناوي عن استيائها من انتشار ظاهرة الغناء بالجسد وتجاهل الصوت، قائلة :”هناك غياب الآن لموهبة الصوت حيث نرى الغناء في البانيو وغرف النوم والشراشف، هؤلاء بلا صوت ويشغلون الناس بأشياء أخرى وهناك دخلاء كثر على الفن”، مؤكدة أنّ “الفن الجميل سيبقى وفن الموضة سيزول”.

المنتج محسن جابر في مداخلة هاتفية وجه تحية إلى فن الحناوي تحدث فيها عن أرشيفها، لافتاً إلى أنه عمد إلى البحث في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ترحيل الحناوي، حيث أبلغ من وزارة الداخلية بأنه طبقاً لقانون الطوارئ يحق للدولة ترحيل من تريد بدون أن تعلل الأسباب.

من جانبها، طالبت الحناوي المنتج جابر أن يخرج الكنز الفني المقفل الذي يتضمن أغنيات مسجلة من الموسيقار محمد سلطان أنا “الي جبتو لنفسي” و”ارجعنا لبعضينا” و”ما بتتنسيش” لبليغ حمدي.

أما الملحن محمد ضياء فكشف في مداخلة هاتفية عن تعاونه مع الحناوي في ثلاثة ألحان لم تسجل بعد من بينها عمل عبارة عن جزء ثانٍ من أغنية “أنا بعشقك” وهي بعنوان “هي دي كل الحكاية بعشقك” وسيتم تسجيلها في ألبوم جديد من انتاج محسن جابر.

شام تايمز

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