مدير الاستخبارات الأمريكية : لا نستبعد إسقاط روسيا طائرات أمريكية بسوريا .. سلاح الجو الأمريكي يؤكد قدرته فرض منطقة حظر جوي في سوريا

قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر إنه لا يستبعد أن تقوم روسيا “بإسقاط أي طائرة أميركية” إذا فرضت منطقة حظر طيران في المجال الجوي السوري.

وأضاف كلابر، في جلسة لمجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، أن موسكو تمتلك دفاعات جوية دقيقة ومتقدمة للغاية في سوريا، وأنه يعتقد أن من الممكن أن تسقط موسكو أي طائرة أميركية إذا شعرت أن قواتها البرية مهددة.

سلاح الجو الأمريكي يؤكد قدرته فرض منطقة حظر جوي في سوريا

أكدت وزيرة القوات الجوية الأمريكية ديبورا لي جيمس، أن سلاح الجو في بلادها يمتلك التجربة المطلوبة لإنشاء منطقة حظر جوي في سوريا، إذا تطلب الأمر ذلك.

واضافت جيمس في خطاب ألقته أثناء مشاركتها في منتدى نظمه “مركز الأمن الأمريكي الجديد” في واشنطن، أن القوات الجوية الأمريكية قادرة على إنشاء منطقة حظر جوي أو “منطقة من هذا النوع” في سوريا، إذا طُلب منها ذلك.

وأوضحت جيمس “نعرف كيف يمكن جمع المكونات والتخطيط (لإقامة منطقة حظر جوي) وتطبيق ذلك”، لافتة الى ان ذلك سيكون “في منتهى الصعوبة، ولكنني أود التأكيد أنه إذا طُلب منا فعل ذلك، فإننا سوف نلبي الطلب، بالتعاون مع شركائنا في الصراع وكطرف ضمن التحالف الدولي”.

وتعارض واشنطن فكرة إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا، رغم مطالبات بعض حلفائها، في حين ترى روسيا أن هذه الفكرة هي تكرار لسيناريو فاشل تم تطبيقه في دول أخرى، لم يؤد لإنهاء الصراع فيها.

وتعتبر تركيا من أشد المؤيدين لفكرة إقامة منطقة حظر جوي، لكنها لم تلق الدعم الكافي، لذا اتجهت للعمل العسكري البري بالاعتماد على قوى معارضة سورية، لإنشاء منطقة آمنة على حدودها مع سوريا.

شام تايمز

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