موسكو: المعلم ولافروف سيبحثان الأوضاع العسكرية والإنسانية بسوريا السبت القادم

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، ان وزير الخارجية وليد المعلم سيزور موسكو السبت القادم ويبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأوضاع في سوريا.

واشار بيان الخارجية الروسية، الى ان “المعلم ولافروف سيبحثان خلال الزيارة، الأوضاع العسكرية السياسية والإنسانية بسوريا، بما في ذلك مستجدات الوضع في حلب”.

وأوضحت الوزارة ، أن “المعلم سيصل موسكو يوم الجمعة بزيارة ستستغرق حتى يوم الأحد المقبل”.

وستجري المحادثات بين الوزيرين الروسي والسوري يوم السبت 28 تشرين الأول، إذ سيركز الحوار على مستجدات الأوضاع في حلب، وجهود العسكريين الروس والسوريين الذين يواصلون محاربة تنظيمي “الدولة الإسلامية” (داعش) و”جبهة النصرة”، بالإضافة إلى تزويد السكان المدنيين بالمساعدات الإنسانية، وبالدرجة الأولى، بالمواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الأولية.

وكان السفير السوري لدى موسكو رياض حداد, اعلن بداية تشرين الأول الحالي ، أن وزير الخارجية وليد المعلم يعتزم زيارة روسيا الشهر الجاري.

وتعتبر هذه الزيارة في حال تمت هي الأولى للوزير المعلم، بعد إعادة تسميته في منصبه بالحكومة الجديدة، والتي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد .

وكانت آخر زيارة للمعلم إلى موسكو في شهر تشرين الثاني من العام 2015، وذلك عقب إسقاط تركيا للطائرة الروسية فوق الأراضي السورية , حيث التقى التقى بنظيره الروسي، سيرغي لافروف وبحث معه سبل حل الأزمة السورية والوضع في الشرق الأوسط

شام تايمز

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